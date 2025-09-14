Semente da “sorte” é aliada no controle do açúcar no sangue

Conhecida como a “semente da sorte”, a lentilha pode oferecer mais do que prosperidade e fartura nas festas de Ano Novo. De acordo com a nutricionista Rayanne Marques, o alimento é um importante aliado no controle do açúcar no sangue na prevenção da diabetes.

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a especialista destacou as propriedades que fazem da lentilha um verdadeiro superalimento. “Por ser rica em fibras solúveis, amido resistente e ter baixo índice glicêmico, ela retarda a digestão e a absorção dos carboidratos pelo organismo. Além disso, contém proteínas vegetais que, em conjunto com as fibras, ajudam a manter a saciedade e a estabilidade da glicose”, explica

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Entre os grãos integrais, a lentilha se destaca como o melhor aliado para o colestero

Getty Images 2 de 3

Dispor de uma alimentação balanceada e praticar atividade física ajudam a controlar o colesterol alto

Getty Images 3 de 3

As lentilhas também ajudam a soltar o intestino

Unsplash

Entre os grãos integrais, como feijão e grão-de-bico, a lentilha se destaca. “Ela é uma excelente estratégia nutricional porque ajuda a controlar picos de glicemia após as refeições. Seu consumo regular, aliado a um plano alimentar equilibrado, pode contribuir para reduzir a necessidade de medicamentos e melhorar a qualidade de vida”, afirma Rayanne.

A semente tem uma digestão mais rápida e geralmente melhor tolerada pelo trato intestinal

O diferencial, segundo a nutricionista, está na digestão mais rápida e geralmente melhor tolerada, o que reduz desconfortos intestinais comuns a outras leguminosas. “Estudos também apontam que a lentilha pode ter um efeito mais expressivo no controle da glicemia pós-refeição em comparação a outros grãos”, acrescenta.

Veja outros efeitos positivos da semente para o organismo

Além das fibras, a lentilha é fonte de magnésio, zinco e antioxidantes — nutrientes que melhoram a sensibilidade à insulina. Também oferece ferro e vitaminas do complexo B, que participam do metabolismo energético e ajudam a manter a saúde celular, contribuindo para o equilíbrio metabólico.

A lentilha cozinha em aproximadamente 20 minutos

Para melhor aproveitar os benefícios da semente, o ideal, segundo a especialista, é consumir a lentilha de duas a três vezes por semana, em porções que variam de meia a uma xícara de chá por refeição, dependendo das necessidades individuais.

“O preparo simples, apenas com temperos naturais, já garante todos os benefícios. Vale variar no consumo: em saladas, sopas, acompanhando arroz integral ou em ensopados. O cuidado é evitar excesso de gordura ou embutidos, como bacon e linguiça, que acabam anulando os efeitos positivos”, alerta Rayanne Marques.

