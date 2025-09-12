12/09/2025
Semis da Copa do Brasil têm datas definidas: veja quem pega quem e quando

Cruzeiro x Corinthians e Fluminense x Vasco jogam em 10 e 14 de dezembro; final será nos dias 17 e 21, depois do fim do Brasileirão

Estão definidos os duelos e o calendário das semifinais da Copa do Brasil 2025. Os confrontos serão Cruzeiro x Corinthians e Fluminense x Vasco, com partidas marcadas para 10 (quarta) e 14 (domingo) de dezembro. A decisão fica logo na sequência, em 17 e 21 de dezembro, todas após o término do Brasileirão, que acaba em 7 de dezembro.

Lucas Figueiredo/CBF

Confrontos das semifinais

  • Cruzeiro x Corinthians

  • Fluminense x Vasco

Datas

  • Semifinais: 10 e 14 de dezembro (quarta e domingo)

  • Final: 17 e 21 de dezembro

A mudança nas datas decorre do ajuste de calendário anunciado no fim de agosto, que antecipou o término do Brasileirão e deslocou as fases finais da Copa do Brasil. Em caso de empate no agregado, a vaga é definida nos pênaltis (não há gol qualificado). Os mandos e horários da ida e da volta ficam a cargo da CBF, conforme tabela detalhada a ser divulgada oficialmente.

Fontes: CBF (calendário e tabela-base).
Redigido por ContilNet.

