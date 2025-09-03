Semob anuncia frota extra de ônibus para o 7 de Setembro. Confira

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) determinou o reforço das linhas de ônibus para o próximo sábado (7/9), quando acontece o desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios. A frota extra terá como destino o centro da capital, sobretudo para a Rodoviária do Plano Piloto. Ao todo, serão 134 viagens extras.

A medida visa favorecer os deslocamentos dos brasilienses durante as comemorações do Dia da Pátria e o desfile cívico-militar.

O transporte vai operar com a tabela horária de domingo e os passageiros poderão usufruir do benefício Vai de Graça. A maioria dos veículos deverá reforçar as linhas semiexpressas entre as regiões administrativas e o Plano Piloto.

Veja a distribuição das viagens extras:

Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico : 35 veículos mais, sendo que, aqueles vindo de Santa Maria e Gama, irão passar pelo Eixinho, visto que o Eixão estará fechado;

: 35 veículos mais, sendo que, aqueles vindo de Santa Maria e Gama, irão passar pelo Eixinho, visto que o Eixão estará fechado; Recanto das Emas, Riacho Fundo (I e II) e Samambaia : 29 ônibus extras, que irão reforçar as viagens a Rodoviária do Plano Piloto e as estações de metrô;

: 29 ônibus extras, que irão reforçar as viagens a Rodoviária do Plano Piloto e as estações de metrô; Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Sol Nascente, Guará e proximidades : 43 viagens extras;

: 43 viagens extras; Sobradinho e Planaltina: reforço de 27 veículos.

Os transportes coletivos irão operar com a tabela horária de domingo, com o reforço das viagens especialmente no período entre 7h e 13h.

Leia também

Trânsito do 7 de Setembro

Na última segunda-feira (1°/9), a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), divulgou o protocolo de operações que detalha as alterações no trânsito que serão executadas para o desfile cívico.

As alterações no trânsito estão focadas na Esplanada dos Ministérios, que terá acesso restrito a partir das 17h do próximo sábado (6/9). Na altura da Catedral Metropolitana, os veículos serão desviados para a L2 Sul e para a Via N1, próximo ao 1º Grupamento de Bombeiro Militar. A partir das 23h do mesmo dia, a interdição será intensificada a partir da alça leste, na Rodoviária do Plano Piloto.

A partir das 4h da madrugada de domingo (7/9), a via S2 estará bloqueada entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria Geral da República (PGR). O trecho entre o 1º Grupamento até as proximidades da Ponte Juscelino Kubitschek permitirá somente a passagem dos veículos blindados que irão ao desfile.

Aos que irão ao desfile de carro, orienta-se que utilizem os estacionamentos dos anexos dos ministérios, do Setor de Autarquias, Setor Bancário e Setor Comercial.

O estacionamento atrás do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que é o primeiro à esquerda, no sentido Rodoviária-Congresso Nacional, estará reservado a transportes por aplicativo e táxis.