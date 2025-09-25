25/09/2025
Sena em luto: jovens que morreram em acidente trágico tinham apenas 18 e 15 anos

O impacto foi tão forte que os dois morreram antes mesmo de receber socorro

A morte precoce de dois jovens em uma das maiores tragédias da cidade, após um grave acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (25), deixou Sena Madureira em luto. As vítimas foram identificadas como Maicon, de 18 anos, neto e filho de criação do ex-vereador Canário, e Marcinho, de apenas 15 anos, filho do radialista Márcio Farias.

Acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira/Foto: Reprodução

De acordo com informações, eles estavam em um carro que colidiu violentamente contra uma caminhonete estacionada na rua Cunha Vasconcelos. O impacto foi tão forte que os dois morreram antes mesmo de receber socorro.

O acidente também deixou outros dois jovens feridos. Um deles sofreu fraturas nas pernas e precisou ser transferido para Rio Branco. O motorista do veículo, apontado como sendo menor de idade, sobreviveu, mas teve escoriações.

A tragédia mobilizou familiares, amigos e moradores da cidade. Nas redes sociais, multiplicam-se mensagens de dor e solidariedade às famílias enlutadas. A morte dos adolescentes gerou comoção ainda maior pela ligação deles com pessoas bastante conhecidas em Sena Madureira.

A manhã desta quinta-feira foi marcada por clima de consternação na cidade, com muitos relatos de amigos das vítimas ressaltando a juventude interrompida de forma repentina.

