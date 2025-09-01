Senador Magno Malta aparece sozinho em oração em frente ao condomínio de Bolsonaro

O senador Magno Malta (PL-ES) publicou nas redes sociais, nesta segunda-feira (1º), que esteve sozinho em frente ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, em oração. A imagem mostra o parlamentar de pé diante do local, acompanhado apenas por suas palavras de fé. O momento ocorre nas vésperas do julgamento do ex-presidente, marcado para esta terça-feira (2).

Nos comentários, seguidores manifestaram apoio e exaltaram a postura do senador. “O senhor é um dos poucos homens realmente fiel ao nosso Capitão”, escreveu uma internauta. Outra comentou:“Esse sim é um dos poucos amigos do presidente”.

A atitude de Malta gerou centenas de reações com mensagens de fé, trechos bíblicos e manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família.

Veja o vídeo: