Senar-AC abre inscrições para Residência Agropecuária

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Acre (Senar – AC) está com inscrições abertas para a Residência Agropecuária, iniciativa que busca capacitar profissionais recém-formados em Ciências Agrárias para atuar diretamente com os produtores atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). O prazo segue até 23h59 do dia 26 de setembro de 2025, no horário oficial de Brasília (horário local Acre: 21h59). AS INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço cnabrasil.org.br/Senar/processo-seletivo.

VAGAS DISPONÍVEIS NO ACRE

No estado, são oferecidas três vagas para nível superior:

Cruzeiro do Sul: 1 vaga na área vegetal;

Rio Branco: 1 vaga na área vegetal e 1 vaga na área animal.

PROPOSTA

Oferecer uma vivência estruturada que combina teoria, prática e acompanhamento especializado, ampliando a eficiência e o impacto da ATeG em todo o país. Durante seis meses, os residentes atuarão em regime de 40 horas semanais, recebendo acompanhamento técnico e desenvolvendo atividades diretamente no campo.

PRÉ-REQUISITOS

Para participar, o candidato precisa:

– Ser egresso de curso superior da área de Ciências Agrárias (Agronomia, Engenharia Agrícola, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia Florestal, Agroindústria, Engenharia de Alimentos, Ciência de Alimentos, Engenharia de Pesca, entre outros);

– Ter concluído a graduação entre setembro de 2023 e setembro de 2025;

– Ter disponibilidade para carga horária de 40 horas semanais durante os seis meses do programa.

IMPACTO ESPERADO

Segundo o Senar, a Residência Agropecuária atende duas frentes fundamentais: preparar profissionais mais alinhados às demandas do campo e oferecer apoio qualificado aos produtores rurais, que passam a contar com técnicos mais capacitados para melhorar a gestão e a produtividade de suas propriedades.

– Acesse o edital completo: https://l1nq.com/senaracresidagropec1 – Inscreva-se: https://cnabrasil.selecao.net.br/informacoes/42/