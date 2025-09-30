30/09/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Senar-AC entrega diagnósticos e resultados a produtores de leite em Plácido de Castro

Reunião apresentou resultados do primeiro ano de assistência técnica e definiu metas para os próximos 12 meses

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

No mês de setembro, a Colônia Renascer, localizada na Vila Triunfo (Plácido de Castro), foi palco de um encontro especial para os produtores de bovinocultura de leite atendidos pelo projeto ATeG Total. Durante o evento, foi realizada a reunião de benchmarking e a entrega do Diagnóstico Produtivo Individualizado (DPI) do primeiro ano de atendimento.

Produtores rurais, técnicos e equipe do Senar – AC reunidos na Colônia Renascer/Foto: Ascom

O documento entregue permite que os produtores comparem seus resultados, identifiquem melhorias e reconheçam o crescimento alcançado, além de indicar os pontos que ainda serão trabalhados no segundo ano do ciclo da ATeG, que tem duração total de dois anos.

Evento marcou momento de avaliação e troca de experiências/Foto: Ascom

A entrega dos diagnósticos marcou um momento importante para a pecuária leiteira local, evidenciando o papel da ATeG Total na organização das propriedades, no fortalecimento da gestão e na melhoria contínua dos processos produtivos.

Produtores compararam resultados e traçaram próximos passos para o 2º ano do ciclo da ATeG/Foto: Ascom

Depoimentos

Para Gilmar da Silva, produtor rural da Colônia 4 Irmãos, a mudança já é visível:

“Já mudou muita coisa na minha propriedade, mas o que mais mudou foi a minha cabeça. Já tenho consciência de que preciso comprar vacas melhores para incrementar a minha produção. Nossa técnica foi uma bênção na vida de todos que estão sendo atendidos pelo Senar.”

Gilmar da Silva, produtor rural da Colônia 4 Irmãos/Foto: Ascom

De acordo com Stefanye Torres, coordenadora da ATeG no Senar – Acre, o benchmarking foi fortalecido dentro do projeto:

“A reunião de benchmarking é uma reunião dupla – de apresentação e comparação de resultados. Anteriormente ao projeto ATeG Total, a Regional trabalhava com este momento apenas no fim do ciclo de 2 anos de atendimento. Agora, todos os grupos atendidos pelo ATeG Total são reunidos ao fim do primeiro ano de atendimento. Desta forma, é possível trabalhar pontos de forma crucial nos 12 meses seguintes, traçando objetivos a curto, médio e longo prazo. O grupo, consequentemente, acaba mais organizado conjuntamente com apoio dos técnicos de campo.”

Stefanye Torres, coordenadora da ATeG no Senar – AC/Foto: Ascom

O produtor Marcos Antônio Barroso Bezerra, proprietário da Colônia Renascer, também destacou a diferença da assistência técnica:

“Já tive experiências negativas anteriormente, mas o Senar mudou essa visão. Nunca tinha visto um atendimento como este aqui na propriedade. Nossa técnica orienta com instruções que nenhum de nós teria condição de realizar sozinhos. Nunca tivemos uma assistência técnica desta qualidade, e também vamos aprendendo uns com os outros.”

Marcos Antônio Barroso Bezerra, produtor rural e proprietário da Colônia Renascer/Foto: Ascom

Para Maria Angélica do Nascimento, médica veterinária e técnica de campo do Senar – Acre, os resultados são motivo de orgulho:

“Os resultados de um ano de atendimento foram gratificantes. Muitos produtores saíram de resultados negativos, encontrando mudanças dentro e fora da propriedade rural. A ATeG está transformando a vida dos moradores do município para melhor, disso não temos dúvida.”

Maria Angélica do Nascimento, médica veterinária e técnica de campo/Foto: Ascom

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost