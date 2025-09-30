Senar-AC entrega diagnósticos e resultados a produtores de leite em Plácido de Castro

No mês de setembro, a Colônia Renascer, localizada na Vila Triunfo (Plácido de Castro), foi palco de um encontro especial para os produtores de bovinocultura de leite atendidos pelo projeto ATeG Total. Durante o evento, foi realizada a reunião de benchmarking e a entrega do Diagnóstico Produtivo Individualizado (DPI) do primeiro ano de atendimento.

O documento entregue permite que os produtores comparem seus resultados, identifiquem melhorias e reconheçam o crescimento alcançado, além de indicar os pontos que ainda serão trabalhados no segundo ano do ciclo da ATeG, que tem duração total de dois anos.

A entrega dos diagnósticos marcou um momento importante para a pecuária leiteira local, evidenciando o papel da ATeG Total na organização das propriedades, no fortalecimento da gestão e na melhoria contínua dos processos produtivos.

Depoimentos

Para Gilmar da Silva, produtor rural da Colônia 4 Irmãos, a mudança já é visível:

“Já mudou muita coisa na minha propriedade, mas o que mais mudou foi a minha cabeça. Já tenho consciência de que preciso comprar vacas melhores para incrementar a minha produção. Nossa técnica foi uma bênção na vida de todos que estão sendo atendidos pelo Senar.”

De acordo com Stefanye Torres, coordenadora da ATeG no Senar – Acre, o benchmarking foi fortalecido dentro do projeto:

“A reunião de benchmarking é uma reunião dupla – de apresentação e comparação de resultados. Anteriormente ao projeto ATeG Total, a Regional trabalhava com este momento apenas no fim do ciclo de 2 anos de atendimento. Agora, todos os grupos atendidos pelo ATeG Total são reunidos ao fim do primeiro ano de atendimento. Desta forma, é possível trabalhar pontos de forma crucial nos 12 meses seguintes, traçando objetivos a curto, médio e longo prazo. O grupo, consequentemente, acaba mais organizado conjuntamente com apoio dos técnicos de campo.”

O produtor Marcos Antônio Barroso Bezerra, proprietário da Colônia Renascer, também destacou a diferença da assistência técnica:

“Já tive experiências negativas anteriormente, mas o Senar mudou essa visão. Nunca tinha visto um atendimento como este aqui na propriedade. Nossa técnica orienta com instruções que nenhum de nós teria condição de realizar sozinhos. Nunca tivemos uma assistência técnica desta qualidade, e também vamos aprendendo uns com os outros.”

Para Maria Angélica do Nascimento, médica veterinária e técnica de campo do Senar – Acre, os resultados são motivo de orgulho:

“Os resultados de um ano de atendimento foram gratificantes. Muitos produtores saíram de resultados negativos, encontrando mudanças dentro e fora da propriedade rural. A ATeG está transformando a vida dos moradores do município para melhor, disso não temos dúvida.”