Senhor dos Anéis: os 15 jogos mais marcantes da saga do pior ao melhor

A saga O Senhor dos Anéis é um dos universos mais amados da cultura pop, seja nos livros de J. R. R. Tolkien, nos filmes dirigidos por Peter Jackson ou, claro, nos videogames. Ao longo das últimas décadas, diversas produtoras tentaram recriar a magia da Terra-média em diferentes gêneros, desde RPGs por turnos até títulos de ação e estratégia em tempo real.

Mas nem todos tiveram o mesmo impacto. Alguns se tornaram clássicos que até hoje figuram nas listas de favoritos dos fãs, enquanto outros ficaram marcados por mecânicas pouco inspiradas ou execuções abaixo do esperado.

Pensando nisso, o TechTudo reuniu, com base nas notas do Metacritic, os 15 jogos inspirados na saga O Senhor dos Anéis ranqueados do pior ao melhor.

Ranking — do 15º ao 1º lugar

15. O Senhor dos Anéis: Táticas [64]

Lançado em 2005 para PSP, é um RPG tático em grid, com Aragorn, Legolas, Frodo e outros personagens. Apesar da proposta interessante, ficou limitado pela plataforma.

14. O Senhor dos Anéis: Defesa da Terra-média [65]

Jogo mobile no estilo Tower Defense, lançado em 2010. Trouxe cenários clássicos como Moria e Helm’s Deep, mas foi descontinuado por falta de atualização.

13. O Senhor dos Anéis: A Terceira Era – GBA [67]

Versão simplificada para Game Boy Advance, com combates por turnos e personagens clássicos. Ficou ofuscado pela versão de consoles.

12. O Senhor dos Anéis: A Guerra do Anel [67]

RTS para PC de 2003. Inspirado em Warcraft III, permitia campanhas da luz ou das trevas, mas não alcançou o mesmo sucesso dos concorrentes.

11. O Senhor dos Anéis: Jogo de Cartas de Aventura [75]

Versão digital inspirada em card games como Magic. Apostou em jogabilidade cooperativa PvE, mas perdeu suporte com o tempo.

10. O Senhor dos Anéis: A Terceira Era [75]

JRPG lançado em 2004 para PS2, Xbox e GameCube, inspirado em Final Fantasy X. Diferente da obra principal, apresentava heróis inéditos.

9. O Senhor dos Anéis: A Batalha pela Terra-média II [79]

Estratégia em tempo real lançada em 2006. Expandiu a trama para além dos filmes, permitindo novas construções e batalhas entre elfos, anões e goblins.

8. LEGO O Senhor dos Anéis [80]

De 2012, recriou a trilogia dos filmes em formato LEGO, com humor leve e 80 personagens jogáveis. Até hoje é muito querido pelos fãs.

7. O Senhor dos Anéis: As Duas Torres [82]

Game de 2002 no estilo hack and slash, que misturava cenas dos filmes com gameplay. Jogável com Aragorn, Legolas e Gimli.

6. O Senhor dos Anéis: A Batalha pela Terra-média [82]

RTS de 2004 para PC, fiel aos filmes e com batalhões de Gondor, Mordor e Isengard. Um clássico do gênero.

5. O Senhor dos Anéis Online: O Cerco de Floresta das Trevas [83]

Segunda expansão do MMORPG da Turbine, lançada em 2009, focada na invasão de Mirkwood.

4. O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei [85]

Hack and slash de 2003 baseado no terceiro filme da trilogia. Com 12 personagens jogáveis, fez sucesso no PS2 e até cooperativo local.

3. O Senhor dos Anéis Online: As Minas de Moria [85]

Primeira expansão do MMORPG, de 2008. Incluiu regiões icônicas de Moria e um novo sistema de itens lendários.

2. O Senhor dos Anéis Online: As Sombras de Angmar [86]

Game base do MMORPG de 2007, que trouxe a Terra-média em formato de mundo aberto online. Ainda hoje é cultuado por fãs.

1. O Senhor dos Anéis Online: Cavaleiros de Rohan [88]

Expansão de 2012 considerada a melhor da saga, por trazer combates montados em cavalos e aprofundar a história dos clãs de Rohan.

Com tantos estilos diferentes, fica claro que a Terra-média continua sendo um campo fértil para os videogames. Seja em aventuras mais leves, como as versões LEGO, ou em experiências complexas como o MMORPG The Lord of the Rings Online, a saga de Tolkien segue conquistando espaço no mundo dos jogos.

📌 Fonte: Metacritic; GamesRadar / Tech Tudo

✍️ Redigido por ContilNet