Sensação do tênis, João Fonseca é convocado para a Copa Davis

Nesta terça-feira (2/9), o Time Brasil foi convocado para a Copa Davis. A Seleção está no Grupo Mundial I do principal torneio de tênis envolvendo seleções. Com João Fonseca entre os escolhidos, outros quatro tenistas irão defender a Amarelinha na competição.
Leia também
-
João Fonseca sobe no ranking da ATP e bate marca do tênis nacional
-
João Fonseca perde para número 22 do mundo e se despede do US Open
-
Rafael Matos e Marcelo Melo são eliminados do US Open após derrota
-
Djokovic: “Meu plano depois de me aposentar é treinar João Fonseca”
Além do jovem tenista, atual número 45 do ranking da ATP, o capitão Jaime Oncins convocou Thiago Wild (143) e Matheus Pucinelli (281), que entrarão em quadra na categoria simples. Os duplistas brasileiros serão Rafael Matos (48) e Marcelo Melo (52).
3 imagensFechar modal.1 de 3
Atleta brasileiro é o número 44 do ranking
Elsa/Getty Images2 de 3
Marcelo Melo e Rafael Matos, duplistas do Time Brasil na Copa Davis
3 de 3
Thiago Wild é um tenista paranaense
@thiagoswild/Reprodução/Instagram
A partida pela Copa Davis será diante da Grécia. Os duelos acontecem nos dias 13 e 14 de setembro, em Atenas, capital grega. Na história, as duas seleções se enfrentaram apenas uma vez e o Brasil venceu por 3 x 2. O confronto foi em 1963.
A Copa Davis é disputada em até cinco partidas. No dia 13 de setembro, serão realizadas duas partidas de simples, a primeira começando às 11h. Já no dia seguinte, o jogo inicial será de duplas, com as outras duas partidas de simples na sequência.