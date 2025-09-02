Sensação do tênis, João Fonseca é convocado para a Copa Davis

Nesta terça-feira (2/9), o Time Brasil foi convocado para a Copa Davis. A Seleção está no Grupo Mundial I do principal torneio de tênis envolvendo seleções. Com João Fonseca entre os escolhidos, outros quatro tenistas irão defender a Amarelinha na competição.

Além do jovem tenista, atual número 45 do ranking da ATP, o capitão Jaime Oncins convocou Thiago Wild (143) e Matheus Pucinelli (281), que entrarão em quadra na categoria simples. Os duplistas brasileiros serão Rafael Matos (48) e Marcelo Melo (52).

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Atleta brasileiro é o número 44 do ranking

Elsa/Getty Images 2 de 3

Marcelo Melo e Rafael Matos, duplistas do Time Brasil na Copa Davis

3 de 3

Thiago Wild é um tenista paranaense

@thiagoswild/Reprodução/Instagram

A partida pela Copa Davis será diante da Grécia. Os duelos acontecem nos dias 13 e 14 de setembro, em Atenas, capital grega. Na história, as duas seleções se enfrentaram apenas uma vez e o Brasil venceu por 3 x 2. O confronto foi em 1963.

A Copa Davis é disputada em até cinco partidas. No dia 13 de setembro, serão realizadas duas partidas de simples, a primeira começando às 11h. Já no dia seguinte, o jogo inicial será de duplas, com as outras duas partidas de simples na sequência.