30/09/2025
Universo POP
Sérgio Hinds se une a Lô Borges e Beto Guedes em encontro histórico

Escrito por Metrópoles
Sérgio Hinds, guitarrista e vocalista que escreveu o nome na história do rock progressivo brasileiro, chega a Brasília para um encontro musical raro. No dia 25 de outubro, ele sobe ao palco do Ulysses Centro de Convenções ao lado de Lô Borges e Beto Guedes com a turnê Esquinas & Canções, dentro da programação do Festival Estilo Brasil.

Fundador e integrante mais longevo d’O Terço, Hinds é um dos grandes arquitetos da fusão entre rock progressivo e rock rural nos anos 1970.

Álbuns como “Criaturas da Noite” (1975) e “Casa Encantada” (1976) tornaram-se referências do gênero, combinando peso instrumental, psicodelia e raízes brasileiras. Entre os sucessos da banda, destacam-se “Hey Amigo” — hit mais tocado —, além de faixas como “Criaturas da Noite”, “Pássaro” e “Queimada”.

A maestria de Hinds foi reconhecida pela Rolling Stone Brasil, que o incluiu na lista dos 70 Mestres Brasileiros da Guitarra e do Violão.

Autodidata, começou a tocar violão aos 5 anos e, assim como Clapton e Santana, construiu a musicalidade de forma intuitiva. Ao longo da carreira, também colaborou com nomes consagrados da MPB, como Jorge Ben Jor, Ivan Lins, Walter Franco e Marcos Valle.

No Festival Estilo Brasil, Hinds une a guitarra marcante às harmonias mineiras de Lô Borges e Beto Guedes.

A proposta da turnê é criar uma ponte entre o lirismo bucólico de clássicos como “Nascente” e “Feira Moderna” e a energia instrumental que sempre caracterizou O Terço. Um espetáculo que promete ser ao mesmo tempo, histórico e atemporal.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

