Sergio Ramos lança música com provocação ao Real Madrid. Veja

O zagueiro espanhol Sergio Ramos, jogador no Monterrey, do México, lançou neste domingo (31/8) sua primeira música. A canção, batizada de Cibeles, chegou às plataformas digitais e chamou atenção pelas indiretas ao Real Madrid, clube onde o jogador fez história.

O título faz referência à Praça de Cibeles, em Madri, local tradicional das celebrações de títulos do time merengue. No clipe, Ramos aparece cantando e relembra momentos da carreira, como o gol marcado aos 93 minutos na final da Champions League de 2014, contra o Atlético de Madrid.

Na letra, o defensor dá recados claros ao ex-clube e à forma como deixou a equipe em 2021. “Uma partida dura 90. E eu te dei 93 a mais da conta. Nunca me cansei de tentar. Essa história foi uma lenda. Prefiro morrer de pé. Do que viver ajoelhado”, canta o espanhol em um dos trechos.

O zagueiro jogou no Real Madrid por 16 anos, conquistando 22 títulos, entre eles quatro Champions League e cinco vezes o Campeonatos Espanhol. Pela seleção da Espanha, venceu a Copa do Mundo de 2010 e duas edições da Eurocopa (2008 e 2012).

Sérgio Ramos foi o responsável pelo gol do Monterrey no empate contra a Inter de Milão no Mundial de Clubes

Sergio Ramos ainda não renovou com o Real Madrid

Confira a letra do single:

Tem coisas que eu não te disse

Que ainda me machucam

Eu nunca quis ir embora

Você me pediu pra voar

Você me pediu pra voar,

Você me pediu

Eu matava por você, te amei e te defendi

Mas não estava nas minhas mãos

Você me pediu pra voar

Me vesti de gala, te dei sangue e suor

Eu curti você e sofri por você

Espero que você esteja bem

Mesmo que eu me sinta mal sem você

Ainda bem que eu fui embora

Porque você não me tratou igual

Você me amou, e eu te amei

Mas sempre alguém dá mais

Tudo foi como eu sonhei

Até que chegou a hora de acordar

Te coloquei uma coroa, você me deu asas

Não sabia que era só pra me afastar

E te olho agora, continua tão linda

A vida ensina que ninguém é imprescindível

Uma partida dura noventa minutos, e eu te dei noventa e três de acréscimo

Nunca me cansei de tentar, essa história virou lenda

Eu prefiro morrer de pé do que viver de joelhos

Entrego meu coração mesmo que me devolvam machucado

Espero que você esteja bem

Mesmo que eu me sinta mal sem você

Ainda bem que eu fui embora

Porque você não me tratou igual

Você me amou, e eu te amei

Mas sempre alguém dá mais

Tudo foi como eu sonhei

Até que chegou a hora de acordar

Você se esqueceu de mim, me deixou de lado

Sem poder decidir, isso é o que mais me dói

E mesmo que tudo tenha sido assim, eu voltaria encantado

Uma e até mil vezes mais

E você sabe disso, Cibeles,

E você sabe disso, Cibeles,

E você sabe disso, Cibeles.