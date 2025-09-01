Sergio Ramos lança música com provocação ao Real Madrid. Veja

O zagueiro espanhol Sergio Ramos, jogador no Monterrey, do México, lançou neste domingo (31/8) sua primeira música. A canção, batizada de Cibeles, chegou às plataformas digitais e chamou atenção pelas indiretas ao Real Madrid, clube onde o jogador fez história.
O título faz referência à Praça de Cibeles, em Madri, local tradicional das celebrações de títulos do time merengue. No clipe, Ramos aparece cantando e relembra momentos da carreira, como o gol marcado aos 93 minutos na final da Champions League de 2014, contra o Atlético de Madrid.
Na letra, o defensor dá recados claros ao ex-clube e à forma como deixou a equipe em 2021. “Uma partida dura 90. E eu te dei 93 a mais da conta. Nunca me cansei de tentar. Essa história foi uma lenda. Prefiro morrer de pé. Do que viver ajoelhado”, canta o espanhol em um dos trechos.
O zagueiro jogou no Real Madrid por 16 anos, conquistando 22 títulos, entre eles quatro Champions League e cinco vezes o Campeonatos Espanhol. Pela seleção da Espanha, venceu a Copa do Mundo de 2010 e duas edições da Eurocopa (2008 e 2012).
Confira a letra do single:
Tem coisas que eu não te disse
Que ainda me machucam
Eu nunca quis ir embora
Você me pediu pra voar
Você me pediu pra voar,
Você me pediu
Eu matava por você, te amei e te defendi
Mas não estava nas minhas mãos
Você me pediu pra voar
Me vesti de gala, te dei sangue e suor
Eu curti você e sofri por você
Espero que você esteja bem
Mesmo que eu me sinta mal sem você
Ainda bem que eu fui embora
Porque você não me tratou igual
Você me amou, e eu te amei
Mas sempre alguém dá mais
Tudo foi como eu sonhei
Até que chegou a hora de acordar
Te coloquei uma coroa, você me deu asas
Não sabia que era só pra me afastar
E te olho agora, continua tão linda
A vida ensina que ninguém é imprescindível
Uma partida dura noventa minutos, e eu te dei noventa e três de acréscimo
Nunca me cansei de tentar, essa história virou lenda
Eu prefiro morrer de pé do que viver de joelhos
Entrego meu coração mesmo que me devolvam machucado
Espero que você esteja bem
Mesmo que eu me sinta mal sem você
Ainda bem que eu fui embora
Porque você não me tratou igual
Você me amou, e eu te amei
Mas sempre alguém dá mais
Tudo foi como eu sonhei
Até que chegou a hora de acordar
Você se esqueceu de mim, me deixou de lado
Sem poder decidir, isso é o que mais me dói
E mesmo que tudo tenha sido assim, eu voltaria encantado
Uma e até mil vezes mais
E você sabe disso, Cibeles,
E você sabe disso, Cibeles,
E você sabe disso, Cibeles.