Serial killer de Maceió é condenado por tentar matar barbeiro

Escrito por Metrópoles
serial-killer-de-maceio-e-condenado-por-tentar-matar-barbeiro

Albino Santos de Lima, o serial killer de Maceió, foi condenado nessa quinta-feira (4/9) a 14 anos e 7 meses de prisão pela tentativa de homicídio contra o barbeiro Alan Vitor dos Santos Soares, em 12 de junho de 2024, no bairro Vergel do Lago. Albino também foi condenado a pagar R$ 50 mil em indenização para a vítima. Vítima e réu ficaram frente a frente no júri.

Na denúncia apresentada pelo Ministério Público de Alagoas (MP-AL), as investigações comprovaram que Alan Vitor dos Santos Soares retornava do trabalho para a casa da avó, quando percebeu que estava sendo seguido.

