Série D: assista ao vivo e com imagens Maranhão-MA x Santa Cruz-PE

O Metrópoles transmitirá ao vivo e com imagens pelo YouTube a partida entre Maranhão-MA x Santa Cruz-PE, pelo Brasileirão Série D Will Bank. As equipes entram em campo neste domingo (14/9), às 16h, horário de Brasília.

As duas equipes disputarão a vaga para a final da Série D no próximo sábado (20/9), às 19h30, na Arena Pernambuco, em Recife.

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles.

