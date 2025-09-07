Série D: confira os melhores momentos de América-RN x Santa Cruz-PE

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens pelo YouTube, o América de Natal-RN empatou com o Santa Cruz-PE em 1 x 1. Os gols foram de Alexandre Aruá e Wagner Balotelli.
Confira os melhores momentos da partida:
O Santa Cruz-PE está de volta à Série C na próxima temporada e vai encarar o Maranhão-MA nas semifinais.
Metrópoles no Brasileirão Série D
As transmissões são realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além da transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.
A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.
Domingo (7/9):
- América-RN 1 x 1 Santa Cruz-PE – 19h
Sábado (6/9):
- Barra-SC 1 x 0 Cianorte-PR – 16h
- Inter de Limeira-SP 1 x 0 Goiatuba-GO – 16h
- ASA-AL 0 x 3 Maranhão-MA – 17h