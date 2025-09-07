Série D: confira os melhores momentos de América-RN x Santa Cruz-PE

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens pelo YouTube, o América de Natal-RN empatou com o Santa Cruz-PE em 1 x 1. Os gols foram de Alexandre Aruá e Wagner Balotelli.

Confira os melhores momentos da partida:

O Santa Cruz-PE está de volta à Série C na próxima temporada e vai encarar o Maranhão-MA nas semifinais.

