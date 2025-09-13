Série D: confira os melhores momentos de Barra-SC x Inter Limeira-SP

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens, pelo YouTube, o Barra-SC venceu a Inter de Limeira-SP por 2 x 0 pela ida da semifinal do Brasileirão Série D Will Bank. Os gols foram de Bernabé e Vavá, em partida disputada na Arena Barra FC, em Itajaí, Santa Catarina.

Confira os melhores momentos da partida:

Agora os catarinenses podem perder por até um gol de diferença para avançar para a final da competição. O jogo de volta é no próximo sábado (20/9), às 16h, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

Sábado (13/9):

Barra-SC 2 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h

Domingo (14/9):