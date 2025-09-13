Série D: confira os melhores momentos de Barra-SC x Inter Limeira-SP

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens, pelo YouTube, o Barra-SC venceu a Inter de Limeira-SP por 2 x 0 pela ida da semifinal do Brasileirão Série D Will Bank. Os gols foram de Bernabé e Vavá, em partida disputada na Arena Barra FC, em Itajaí, Santa Catarina.
Confira os melhores momentos da partida:
Agora os catarinenses podem perder por até um gol de diferença para avançar para a final da competição. O jogo de volta é no próximo sábado (20/9), às 16h, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.
Leia também
-
Série D: confira as estatísticas dos clubes que chegaram às semifinais
-
Série D: veja última participação na Série C dos semifinalistas
-
Metrópoles transmite todos os jogos das semifinais da Série D; confira
-
Série D: confira quanto cada clube faturou ao garantir o acesso
Metrópoles no Brasileirão Série D
As transmissões são realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além da transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.
A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.
O Metrópoles transmitiu pelo YouTube, ao vivo e com imagens, as semifinais do Brasileirão Série D neste fim de semana. Confira a lista completa:
Confira as datas e os horários dos duelos:
Sábado (13/9):
- Barra-SC 2 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h
Domingo (14/9):
- Maranhão-MA x Santa Cruz-PE – 16h