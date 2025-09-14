Série D: confira os melhores momentos de Maranhão-MA x Santa Cruz-PE

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens pelo YouTube, o Maranhão-MA foi derrotado em casa pelo Santa Cruz-PE por 1 x 0. O gol de Renato no segundo tempo deu a vantagem para os pernambucanos, no Castelão, em São Luis.
Confira os melhores momentos da partida:
A partida de volta será no próximo sábado (20/9) às 19h30 na Arena Pernambuco. Vale vaga para a grande final do Brasileirão Série D Will Bank.
Domingo (14/9):
- Maranhão-MA 0 x 1 Santa Cruz-PE – 16h
Sábado (13/9):
- Barra-SC 2 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h