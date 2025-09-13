Série D: saiba quem levou a melhor em Barra-SC x Inter de Limeira-SP

Neste fim de semana, ocorrem os jogos de ida das semifinais do Brasileirão Série D Will Bank. As duas partidas são transmitidas, ao vivo e com imagens, pelo canal do Metrópoles no YouTube.

Neste sábado (13/9), Barra-SC e Inter de Limeira-SP abriram a disputa. No domingo (14/9), Maranhão-MA e Santa Cruz-PE fecharão a rodada.

Confira as datas e os horários dos duelos:

Sábado (13/9):

Barra-SC 2 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h

Domingo (14/9):

Maranhão-MA x Santa Cruz-PE – 16h

Barra-SC 2 x 0 Inter de Limeira-SP

Jogando em casa, o Barra-SC venceu a Inter de Limeira-SP por 2 x 0 pela ida da semifinal. Os gol foram do zagueiro Vavá e Bernabé, na Arena Barra FC, em Itajaí, Santa Catarina.

Confira como foi o duelo:

Leia também

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, após tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Will Bank Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.