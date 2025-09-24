24/09/2025
Série D: Santa Cruz vende mais de 30 mil ingressos em poucas horas

Chegou a hora da decisão na quarta divisão nacional. Neste fim de semana, acontecerá a primeira partida da grande final do Brasileirão Série D Will Bank. O jogo será transmitido ao vivo e com imagens pelo canal do Metrópoles no YouTube.

Confira a data e o horário do confronto:

Sábado (20/9):
Santa Cruz-PE x Barra-SC – 17h – Arena Pernambuco, Recife

O Santa Cruz, por meio das redes sociais, divulgou a parcial de ingressos vendidos para a primeira partida da final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na última publicação do Tricolor, mais de 30 mil entradas haviam sido comercializadas.

🚨 Mais de 30 MIL tricolores já confirmados!
Sábado é dia de decisão: todos os caminhos levam à Arena de Pernambuco. 🐍🔥

O Povo quer a taça, e juntos vamos em busca dela! 🏆 pic.twitter.com/wyGT4N8uMl

— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 23, 2025

Os ingressos começaram a ser vendidos no fim da manhã desta terça-feira (23/9) pela internet. A partida diante do Barra-SC será disputada na Arena Pernambuco no sábado (27/9), às 17h.

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, após tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Will Bank Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

 

