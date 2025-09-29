Série D: vantagem no jogo de ida define campeão? Veja os números

A semana promete ansiedade e tensão para os fãs do Brasileirão Série D Will Bank. O Barra-SC saiu com a vitória por 2 x 1 contra o Santa Cruz-PE, na Arena Pernambuco, em jogo transmitido ao vivo e com imagens pelo canal do Metrópoles no YouTube. O time de Santa Cataria leva a vantagem para a decisão em casa e joga a pressão para o clube pernambucano, que precisa de feito histórico se quiser se sagrar campeão.

Confira como foi o jogo de ida da final:

Esta é a 17ª edição do Brasileirão Série d. Ao longo dos anos, o time mandante na ida só saiu com a derrota em duas ocasiões: 2020 e 2021. E, tanto o Floresta-CE, em 2020, quanto o Campinense-PB, em 2021, perderam em casa e não conseguiram reverter na volta.

Em 2020, o Mirassol-SP repetiu o placar da ida e sagrou-se campeão contra o Floresta-CE. A edição seguinte foi carimbada pela Aparecidense-GO, que segurou os paraíbanos com um empate na volta.

De acordo com as estatísticas históricas da Série D, os números também não são tão favoráveis quanto o torcedor da Cobra Coral gostaria. Em 16 disputas de finais, apenas três vezes (18,75%) o placar foi revertido após uma vitória do adversário no primeiro jogo. A primeira delas contava com um regulamento que ainda usava o critério do gol fora como desempate.

Confira as viradas nas finais da Série D:

2009 – Macaé-RJ x São Raimundo-AM – 3 x 2 na ida; e 2 x 1 na volta*

– Macaé-RJ x – 3 x 2 na ida; e 2 x 1 na volta* 2013 – Juventude-RS x Botafogo-PB – 2 x 1 na ida; e 2 x 0 na volta

– Juventude-RS x – 2 x 1 na ida; e 2 x 0 na volta 2024 – Anápolis-GO x Retrô-PE – 2 x 1 na ida; e 3 x 1 na volta

*Campeão definido pelo número de gols fora de casa.

