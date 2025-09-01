Série D: veja quem sai na frente na briga pelo acesso nas quartas

O Metrópoles transmitiu pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025 neste fim de semana. Três jogos foram disputados no sábado (30/8), e uma partida encerrou a rodada no sábado (31/8).

Confira a lista completa:

Domingo (31/8):

Cianorte-PR 0 x 0 Barra-SC – 15h

Sábado (30/8):

Maranhão-MA 1 x 0 ASA-AL – 16h

Goiatuba-GO 0 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h

Santa Cruz-PE 1 x 0 América de Natal-RN – 19h

Confira os resultados dos jogos de ida das quartas, transmitidos pelo Grupo Metrópoles, após aquisição dos direitos de transmissão do Brasileirão Série D.

Sábado (30/8)

Goiatuba-GO 0 x 0 Inter de Limeira-SP

Em jogo complicado no Divinão, em Goiatuba, Goiatuba-GO e ASA-AL não saíram do 0 x 0. A volta será no próximo fim de semana em Limeira.

Maranhão-MA 1 x 0 ASA-AL – 16h

Na tarde de sábado, o Maranhão-MA venceu o ASA-AL por 1 x 0 com gol de Clessione, aos 49 minutos do segundo tempo, no Castelão, em São Luiz. Os arapiquenses tentarão reverter o resultado no jogo de volta, em Arapiraca.

Santa Cruz-PE 1 x 0 América de Natal-RN – 19h

Em uma Arena Pernambuco lotada, Santa Cruz-PE venceu o América de Natal-RN por 1 x 0, com gol de Ariel Nahuelpan aos 41 minutos do segundo tempo. Os dois decidem na volta na próxima semana na Arena das Dunas, em Natal.

Domingo (31/8)

Cianorte-PR 0 x 0 Barra-SC – 15h (foto em destaque)

Em duelo com duas expulsões (Tetê e Manaus), o Cianorte-PR empatou em 0 x 0 com o Barra-SC, no Willie Davids, em Maringá (PR). O jogo de volta está previsto para o próximo sábado (6/9), às 16h, na Arena Barra, em Itajaí, Santa Catarina.

Leia também

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.