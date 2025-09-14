Série D: veja quem venceu na partida entre Maranhão-MA x Santa Cruz-PE

O Metrópoles transmitiu pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de ida das semifinais do Brasileirão Will Bank Série D 2025, neste fim de semana. No sábado (13/9), o Barra-SC venceu a Inter de Limeira-SP por 1 x 0. Neste domingo (14/9), o Santa Cruz-PE bateu o Maranhão-MA fora de casa. Confira a lista completa:
Domingo (14/9):
Maranhão-MA 0 x 1 Santa Cruz-PE – 16h
Sábado (13/9):
Barra-SC 2 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h
O jogo
No jogo deste domingo, os pernambucanos levaram a melhor no Castelão, em São Luís (MA). Apesar dos muitos gols perdidos, o Santa Cruz-PE conseguiu marcar e manteve o placar de 1 x 0 até o final da partida. Renato foi quem marcou, no segundo tempo.
Os jogos foram transmitidos pelo Metrópoles, após aquisição dos direitos de transmissão do Brasileirão Série D.
Metrópoles no Brasileirão Série D
O Grupo Metrópoles adquiriu, após tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Will Bank Série D.
As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.
A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.