11/09/2025
Universo POP
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada

Serviço Geológico do Brasil faz mapeamento de áreas de risco em Rio Branco

Mapeamento atualizado deve auxiliar a prefeitura na adoção de medidas preventivas e na captação de recursos federais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Equipes do Serviço Geológico do Brasil (SGB) estão em Rio Branco para atualizar o mapeamento das áreas suscetíveis a desmoronamentos e alagamentos, em parceria com a Defesa Civil Municipal. A ação busca antecipar situações de risco e orientar medidas de prevenção, reduzindo o impacto de desastres naturais sobre a população.

Serviço Geológico do Brasil faz mapeamento de áreas de risco em Rio Branco. Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco

Na quarta-feira (10), os técnicos estiveram no bairro Taquari, no Segundo Distrito da capital, uma das localidades historicamente mais atingidas pelas cheias do Rio Acre e de seus afluentes. O local sofre constantemente com inundações e erosões de margens, fenômenos que comprometem moradias e colocam em risco famílias inteiras.

O levantamento inclui a análise de processos de inundação, instabilidade de encostas e desbarrancamentos. Esse mapeamento atualizado será a base para a elaboração de planos de contingência e servirá de apoio para decisões de urbanização, obras de infraestrutura e programas habitacionais em áreas críticas.

As informações obtidas pelo SGB serão repassadas às secretarias municipais responsáveis pelo planejamento urbano e pela assistência social. Além de nortear políticas públicas, o material técnico poderá ser utilizado pela prefeitura em solicitações de recursos ao governo federal em situações de emergência.

As atividades de campo seguem durante toda a semana e contemplarão outros bairros da capital, priorizando regiões mais vulneráveis às cheias e erosões. De acordo com a prefeitura de Rio Branco, o trabalho representa um instrumento estratégico para fortalecer a resiliência da cidade diante dos desafios impostos pelo ciclo das águas no Acre.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost