Serviço Geológico do Brasil faz mapeamento de áreas de risco em Rio Branco

Equipes do Serviço Geológico do Brasil (SGB) estão em Rio Branco para atualizar o mapeamento das áreas suscetíveis a desmoronamentos e alagamentos, em parceria com a Defesa Civil Municipal. A ação busca antecipar situações de risco e orientar medidas de prevenção, reduzindo o impacto de desastres naturais sobre a população.

Na quarta-feira (10), os técnicos estiveram no bairro Taquari, no Segundo Distrito da capital, uma das localidades historicamente mais atingidas pelas cheias do Rio Acre e de seus afluentes. O local sofre constantemente com inundações e erosões de margens, fenômenos que comprometem moradias e colocam em risco famílias inteiras.

O levantamento inclui a análise de processos de inundação, instabilidade de encostas e desbarrancamentos. Esse mapeamento atualizado será a base para a elaboração de planos de contingência e servirá de apoio para decisões de urbanização, obras de infraestrutura e programas habitacionais em áreas críticas.

As informações obtidas pelo SGB serão repassadas às secretarias municipais responsáveis pelo planejamento urbano e pela assistência social. Além de nortear políticas públicas, o material técnico poderá ser utilizado pela prefeitura em solicitações de recursos ao governo federal em situações de emergência.

As atividades de campo seguem durante toda a semana e contemplarão outros bairros da capital, priorizando regiões mais vulneráveis às cheias e erosões. De acordo com a prefeitura de Rio Branco, o trabalho representa um instrumento estratégico para fortalecer a resiliência da cidade diante dos desafios impostos pelo ciclo das águas no Acre.