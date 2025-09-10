Servidores da Ufac param atividades em manifestação contra Reforma Administrativa

Os técnicos-administrativos da Universidade Federal do Acre (Ufac) aderiram à paralisação nacional convocada para esta quarta (10) e quinta-feira (11) em universidades de todo o país. O movimento é organizado pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra Sindical) e entidades do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe).

A mobilização tem como principal objetivo pressionar o Congresso Nacional contra a proposta de Reforma Administrativa, que, segundo as entidades, representa um desmonte do serviço público, com retirada de direitos dos servidores e precarização do atendimento à população.

Além disso, os trabalhadores cobram do Governo Federal o cumprimento integral do Acordo de Greve firmado anteriormente com a categoria.

Em decorrência da paralisação, o Diretório Central de Estudantes (DCE/Ufac) comunicou que as bibliotecas da instituição permanecerão fechadas durante os dois dias de mobilização.