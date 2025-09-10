10/09/2025
Universo POP
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão
“Química não tem idade”: Paulo Vilhena celebra casamento com Maria Luiza e paternidade aos 44

Servidores da Ufac param atividades em manifestação contra Reforma Administrativa

As bibliotecas da instituição permanecerão fechadas durante os dois dias de mobilização

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Os técnicos-administrativos da Universidade Federal do Acre (Ufac) aderiram à paralisação nacional convocada para esta quarta (10) e quinta-feira (11) em universidades de todo o país. O movimento é organizado pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra Sindical) e entidades do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe).

Os técnicos da instituição farão a paralização nos dias 10 e 11/ Foto: Reprodução

A mobilização tem como principal objetivo pressionar o Congresso Nacional contra a proposta de Reforma Administrativa, que, segundo as entidades, representa um desmonte do serviço público, com retirada de direitos dos servidores e precarização do atendimento à população.

Além disso, os trabalhadores cobram do Governo Federal o cumprimento integral do Acordo de Greve firmado anteriormente com a categoria.

Em decorrência da paralisação, o Diretório Central de Estudantes (DCE/Ufac) comunicou que as bibliotecas da instituição permanecerão fechadas durante os dois dias de mobilização.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost