Servidores do MPAC raspam a cabeça em solidariedade a colega em tratamento contra o câncer

Em um gesto emocionante de amizade e apoio, trabalhadores dos setores de transporte e administrativo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) rasparem a cabeça em solidariedade ao servidor Assis Rodrigues, que enfrenta tratamento contra o câncer. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais da instituição.

Assis, que atua no MPAC há 24 anos, iniciou o tratamento oncológico há alguns meses. Nesta semana, seus colegas decidiram prestar uma demonstração simbólica de apoio: todos rasparam a cabeça como forma de mostrar que ele não está sozinho nessa luta.

“Quando a vida pede coragem, a amizade responde com solidariedade. Às vezes, a maior demonstração de cuidado vem de gestos que falam mais que mil palavras”, destacou a instituição ao registrar o gesto dos servidores.

A iniciativa emocionou Assis, que recebeu a demonstração diretamente em seu local de trabalho, reforçando a importância da união e do apoio nos momentos difíceis. O ato foi celebrado por colegas e pela instituição, mostrando que pequenos gestos podem ter grande impacto na vida de quem enfrenta desafios de saúde.