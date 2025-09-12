Servidores evacuam antiga sede da Prefeitura de Cruzeiro do Sul após barulhos no piso

Servidores municipais que trabalham na antiga sede da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na Avenida Rui Barbosa, no centro da cidade, precisaram evacuar o prédio na manhã desta sexta-feira (12), após ouvirem barulhos estranhos e perceberem a quebra de lajotas no piso.

O espaço abriga atualmente a Central de Atendimento ao Consumidor (CAC), os Conselhos Municipais, a Secretaria de Agricultura e as coordenações de Políticas para a Mulher e de Igualdade Racial.

Diante da situação, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas para realizar uma vistoria no local. Após a análise técnica, os órgãos constataram que as trincas foram causadas pela sobreposição de pisos e não representavam risco estrutural.

Com o parecer favorável, o prédio foi considerado seguro e os servidores puderam retomar normalmente suas atividades. Construído no início da década de 1980, o imóvel segue em funcionamento após a liberação dos órgãos de segurança.