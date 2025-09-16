Sessão da Câmara começa com uma hora de atraso em meio a debate sobre subsídio do transporte

A sessão da Câmara Municipal de Rio Branco desta terça-feira (16) começou com cerca de uma hora de atraso. O motivo foi uma reunião entre vereadores da base da prefeitura, realizada antes do início dos trabalhos no plenário.

O atraso ocorre em meio às discussões sobre o projeto de lei complementar que trata do aumento do subsídio ao transporte público. A expectativa é que a proposta seja votada ainda nesta semana.

O texto original, protocolado no último dia 4, deixou de tramitar após apontamentos jurídicos e técnicos feitos pela Procuradoria Legislativa. Em resposta, o Executivo apresentou um novo projeto, que substitui o anterior.

Enquanto o debate segue no Legislativo, a categoria de trabalhadores do transporte cobra um reajuste salarial de 7% e um aumento de 10% no valor do auxílio-alimentação, o que beneficiaria mais de 400 funcionários.