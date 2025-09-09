09/09/2025
Setembro com salários turbinados: 10 concursos para ganhar acima de R$ 20 mil

Levantamento reúne mais de 420 vagas abertas e previstas; iniciais chegam a R$ 37,7 mil

Se você busca estabilidade e remuneração alta, setembro chegou com ótimas chances. De acordo com levantamento do Direção Concursos, há cerca de 427 vagas entre editais abertos e previstos neste mês, com salários iniciais que podem alcançar R$ 37.745,52. Abaixo, selecionamos 10 caminhos tradicionais para quem mira remunerações a partir de R$ 20 mil — com foco em carreiras jurídicas, de controle, fiscal e policiais.

10 editais (abertos e previstos) para +R$ 20 mil em setembro

  1. Magistratura Estadual (Juiz Substituto)

    • Faixa inicial: R$ 30 mil+

    • Perfil: bacharel em Direito, experiência jurídica e etapas rigorosas (objetiva, discursiva, prática de sentença, oral).

  2. Ministério Público Estadual (Promotor de Justiça)

    • Faixa inicial: R$ 30 mil+

    • Perfil: bacharel em Direito, prática jurídica, provas escrita/oral e avaliação de títulos.

  3. Defensoria Pública Estadual (Defensor Público)

    • Faixa inicial: R$ 25–35 mil (a depender do estado)

    • Perfil: forte vocação social, atuação ampla em defesa dos vulneráveis.

  4. Procuradorias (PGE/PGM/AGM – Procurador)

    • Faixa inicial: R$ 25–35 mil

    • Perfil: contencioso e consultivo do ente público; alta incidência de peças práticas no certame.

  5. Tribunais de Contas (Auditor/Conselheiro Substituto ou Auditor de Controle Externo)

    • Faixa inicial: R$ 20–30 mil (cargos de auditor/substituto com subsídio elevado)

    • Perfil: foco em finanças públicas, auditoria, contabilidade e direito administrativo.

  6. Carreira Fiscal (Auditor-Fiscal Estadual/Municipal)

    • Faixa inicial: R$ 20–30 mil

    • Perfil: tributário pesado (ICMS/ISS), contabilidade, TI voltada a fiscalizações.

  7. Delegado de Polícia Civil

    • Faixa inicial: R$ 20 mil+ (varia conforme o estado)

    • Perfil: bacharel em Direito, investigação criminal, etapas com TAF e curso de formação.

  8. Perito Criminal (Polícias Civil e Federal, conforme edital)

    • Faixa inicial: R$ 20 mil+ (a depender da corporação e especialidade)

    • Perfil: formações específicas (Engenharias, TI, Biologia, Química etc.), provas técnicas e curso de formação.

  9. Consultor/Analista Legislativo (Assembleias e Câmaras com subsídio alto)

    • Faixa inicial: R$ 20–30 mil (em casas legislativas específicas)

    • Perfil: pareceres, estudos técnicos e apoio à atividade parlamentar.

  10. Planejamento e Orçamento/Regulação (âmbito federal e estadual)

  • Faixa inicial: R$ 20–30 mil (conforme carreira)

  • Perfil: políticas públicas, PPA/LOA/LDO, dados e regulação setorial.

Como aproveitar as chances de setembro (em 3 passos)

  • Monitore os diários e a banca: confirme datas de inscrição, isenção, pagamento e prova.

  • Ataque o edital por blocos: priorize o “núcleo duro” (Constitucional, Administrativo, Português, RLM, Informática/Legislação) e agregue os específicos por carreira.

  • Simule sob pressão: treine com questões recentes da banca e faça redações/peças práticas cronometradas.

Dica rápida: concorrências com subsídio acima de R$ 20 mil exigem profundidade. Use o mês para reforçar doutrina/jurisprudência atualizada e consolidar revisões semanais.

Fonte: Direção Concursos
Redigido por: Contilnet

