Setembro sem discursiva: 10 concursos só com prova objetiva e salários acima de R$ 9 mil

11/09/2025
Se a prova discursiva te trava, setembro chegou com uma ótima janela: dez seleções abertas sem etapa discursiva, ideais para focar 100% na prova objetiva e, em alguns casos, títulos/experiências. Segundo levantamento do Direção Concursos, são 1.205 vagas com iniciais de até R$ 31.505,29 — números que colocam esses editais entre as melhores relações custo-benefício do mês.

O que significa “sem discursiva” (na prática)

  • Etapas: prova objetiva (eliminatória/classificatória) + possíveis fases de títulos, curso de formação, exames médicos, teste físico e investigação social, conforme o cargo.

  • Sem redação/peça: não há cobrança de redação, questões abertas ou peças práticas (jurídicas/administrativas).

Por que vale a pena concorrer

  • Estudo mais direto: planejamento focado em conteúdo programático e questões.

  • Previsibilidade: desempenho oscila menos do que em correções subjetivas de texto.

  • Velocidade: cronograma tende a andar mais rápido (menos etapas longas).

Como identificar se o edital não cobra discursiva

  1. Abra o edital e procure por “Provas” / “Das Etapas” / “Quadro de Provas”.

  2. Confirme se há apenas prova objetiva (às vezes acompanhada de títulos e exames).

  3. Verifique peso por disciplina, mínimos por bloco e nota de corte.

O que mais cai nas objetivas

  • Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico/Matemática.

  • Informática (pacote Office, sistemas, segurança).

  • Atualidades/Conhecimentos gerais (em órgãos federais/estaduais).

  • Legislação/Administrativa/Constitucional para área meio.

  • Específicas — o “pulo do gato” para pontuar alto.

Como montar seu plano (rápido e eficiente)

  • Raio-X do edital: pesos, número de questões e nota mínima por bloco.

  • 1ª passada: teoria + questões comentadas.

  • Do meio para o fim: 70% do tempo em questões + revisões espaçadas (24h/7d).

  • Simulados cronometrados: acerte o ritmo (por exemplo, 1 min por questão).

  • Errou? Registre e revisite (erros repetidos derrubam a nota).

Quem paga mais em setembro (sem discursiva)

  • Fiscais/Regulação/Controle (nível superior) — picos próximos ou acima dos R$ 20 mil.

  • Carreiras administrativas e de apoio — muitas acima de R$ 9 mil iniciais.

  • Saúde/TI/Engenharias — ganhos competitivos, frequentemente com bônus e gratificações.

Prazos: não perca a inscrição

  • Faça a inscrição com antecedência, gere e pague a guia antes do vencimento.

  • Guarde comprovantes e anote datas de prova no calendário.

  • Cheque se há cotas (PcD/negros/indígenas) e documentos exigidos.

Lista curada – 10 editais sem prova discursiva (set/2025)
A seleção do Direção Concursos reúne os 10 melhores editais do mês para quem quer fugir da discursiva — todos com prova objetiva como eixo da classificação e salários a partir de R$ 9 mil (com teto de R$ 31.505,29). Confira no levantamento e escolha os que mais combinam com seu perfil de formação e localidade.

Fonte: Direção Concursos
