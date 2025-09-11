Setembro sem discursiva: 10 concursos só com prova objetiva e salários acima de R$ 9 mil

Se a prova discursiva te trava, setembro chegou com uma ótima janela: dez seleções abertas sem etapa discursiva, ideais para focar 100% na prova objetiva e, em alguns casos, títulos/experiências. Segundo levantamento do Direção Concursos, são 1.205 vagas com iniciais de até R$ 31.505,29 — números que colocam esses editais entre as melhores relações custo-benefício do mês.
- Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
- Tribunal de Justiça de São Paulo
- Polícia Militar do Ceará
- Grupo Hospitalar Conceição
- IFMA – concurso público
- Concurso Prefeitura de Varginha (MG)
- Concurso Prefeitura de Itumirim (MG)
- Prefeitura de Nova Santa Helena (MT)
- Concurso Prefeitura de Leópolis (PR)
- Concurso Prefeitura de Tangará (SC)
O que significa “sem discursiva” (na prática)
-
Etapas: prova objetiva (eliminatória/classificatória) + possíveis fases de títulos, curso de formação, exames médicos, teste físico e investigação social, conforme o cargo.
-
Sem redação/peça: não há cobrança de redação, questões abertas ou peças práticas (jurídicas/administrativas).
Por que vale a pena concorrer
-
Estudo mais direto: planejamento focado em conteúdo programático e questões.
-
Previsibilidade: desempenho oscila menos do que em correções subjetivas de texto.
-
Velocidade: cronograma tende a andar mais rápido (menos etapas longas).
Como identificar se o edital não cobra discursiva
-
Abra o edital e procure por “Provas” / “Das Etapas” / “Quadro de Provas”.
-
Confirme se há apenas prova objetiva (às vezes acompanhada de títulos e exames).
-
Verifique peso por disciplina, mínimos por bloco e nota de corte.
O que mais cai nas objetivas
-
Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico/Matemática.
-
Informática (pacote Office, sistemas, segurança).
-
Atualidades/Conhecimentos gerais (em órgãos federais/estaduais).
-
Legislação/Administrativa/Constitucional para área meio.
-
Específicas — o “pulo do gato” para pontuar alto.
Como montar seu plano (rápido e eficiente)
-
Raio-X do edital: pesos, número de questões e nota mínima por bloco.
-
1ª passada: teoria + questões comentadas.
-
Do meio para o fim: 70% do tempo em questões + revisões espaçadas (24h/7d).
-
Simulados cronometrados: acerte o ritmo (por exemplo, 1 min por questão).
-
Errou? Registre e revisite (erros repetidos derrubam a nota).
Quem paga mais em setembro (sem discursiva)
-
Fiscais/Regulação/Controle (nível superior) — picos próximos ou acima dos R$ 20 mil.
-
Carreiras administrativas e de apoio — muitas acima de R$ 9 mil iniciais.
-
Saúde/TI/Engenharias — ganhos competitivos, frequentemente com bônus e gratificações.
Prazos: não perca a inscrição
-
Faça a inscrição com antecedência, gere e pague a guia antes do vencimento.
-
Guarde comprovantes e anote datas de prova no calendário.
-
Cheque se há cotas (PcD/negros/indígenas) e documentos exigidos.
Lista curada – 10 editais sem prova discursiva (set/2025)
A seleção do Direção Concursos reúne os 10 melhores editais do mês para quem quer fugir da discursiva — todos com prova objetiva como eixo da classificação e salários a partir de R$ 9 mil (com teto de R$ 31.505,29). Confira no levantamento e escolha os que mais combinam com seu perfil de formação e localidade.
Fonte: Direção Concursos
Redigido por Contilnet