Setembro sem discursiva: 10 concursos só com prova objetiva e salários acima de R$ 9 mil

Se a prova discursiva te trava, setembro chegou com uma ótima janela: dez seleções abertas sem etapa discursiva, ideais para focar 100% na prova objetiva e, em alguns casos, títulos/experiências. Segundo levantamento do Direção Concursos, são 1.205 vagas com iniciais de até R$ 31.505,29 — números que colocam esses editais entre as melhores relações custo-benefício do mês.

O que significa “sem discursiva” (na prática)

Etapas : prova objetiva (eliminatória/classificatória) + possíveis fases de títulos , curso de formação , exames médicos , teste físico e investigação social , conforme o cargo.

Sem redação/peça: não há cobrança de redação, questões abertas ou peças práticas (jurídicas/administrativas).

Por que vale a pena concorrer

Estudo mais direto : planejamento focado em conteúdo programático e questões .

Previsibilidade : desempenho oscila menos do que em correções subjetivas de texto.

Velocidade: cronograma tende a andar mais rápido (menos etapas longas).

Como identificar se o edital não cobra discursiva

Abra o edital e procure por “Provas” / “Das Etapas” / “Quadro de Provas”. Confirme se há apenas prova objetiva (às vezes acompanhada de títulos e exames). Verifique peso por disciplina, mínimos por bloco e nota de corte.

O que mais cai nas objetivas

Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico/Matemática .

Informática (pacote Office, sistemas, segurança).

Atualidades/Conhecimentos gerais (em órgãos federais/estaduais).

Legislação/Administrativa/Constitucional para área meio.

Específicas — o “pulo do gato” para pontuar alto.

Como montar seu plano (rápido e eficiente)

Raio-X do edital : pesos, número de questões e nota mínima por bloco.

1ª passada : teoria + questões comentadas.

Do meio para o fim : 70% do tempo em questões + revisões espaçadas (24h/7d).

Simulados cronometrados : acerte o ritmo (por exemplo, 1 min por questão).

Errou? Registre e revisite (erros repetidos derrubam a nota).

Quem paga mais em setembro (sem discursiva)

Fiscais/Regulação/Controle (nível superior) — picos próximos ou acima dos R$ 20 mil .

Carreiras administrativas e de apoio — muitas acima de R$ 9 mil iniciais.

Saúde/TI/Engenharias — ganhos competitivos, frequentemente com bônus e gratificações.

Prazos: não perca a inscrição

Faça a inscrição com antecedência , gere e pague a guia antes do vencimento.

Guarde comprovantes e anote datas de prova no calendário.

Cheque se há cotas (PcD/negros/indígenas) e documentos exigidos.

Lista curada – 10 editais sem prova discursiva (set/2025)

A seleção do Direção Concursos reúne os 10 melhores editais do mês para quem quer fugir da discursiva — todos com prova objetiva como eixo da classificação e salários a partir de R$ 9 mil (com teto de R$ 31.505,29). Confira no levantamento e escolha os que mais combinam com seu perfil de formação e localidade.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet