Setembro tem 9 editais da área administrativa: 2.149 vagas e salários até R$ 19 mil

Setembro começou com previsão de nove editais voltados à área administrativa, somando cerca de 2.149 vagas e remunerações iniciais que podem chegar a R$ 19 mil. As seleções devem contemplar cargos como analista administrativo, técnico/assistente administrativo, gestor público, analista de políticas públicas, auditor de controle interno, analista de planejamento e orçamento, entre outros.

O que vem por aí

Perfis de escolaridade: vagas para nível médio, técnico e superior .

Etapas comuns: prova objetiva , muitas vezes discursiva e, em cargos de nível superior, títulos .

Conteúdos mais cobrados: Língua Portuguesa , Raciocínio Lógico/Matemática , Informática , Direito Administrativo e Constitucional , Orçamento e Administração Pública ; a depender do órgão, podem aparecer Noções de Gestão, Ética e Arquivologia .

Benefícios usuais: auxílio-alimentação, transporte, saúde suplementar e adicionais previstos em cada carreira.

Cronograma típico: publicação do edital e inscrições em 10 a 30 dias; provas costumam ocorrer entre 60 e 90 dias após a abertura, variando por banca e órgão.

Dicas rápidas para quem vai concorrer

Adiante a base: revise já os tópicos clássicos (Português, Administrativo, Constitucional, Orçamento e Informática).

Organize documentos: RG, CPF, comprovantes de escolaridade e experiência, certidões e títulos (pós-graduação, cursos, publicações), quando houver.

Simulados e editais anteriores: escolha provas da mesma banca/área para calibrar tempo e estratégia .

Planejamento semanal: divida o estudo por disciplinas e faça revisões cíclicas (24h/7 dias/30 dias).

As listas e datas podem ser ajustadas pelos órgãos a qualquer momento; acompanhe as atualizações oficiais de cada concurso.

Navegue pelo índice

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet