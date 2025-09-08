08/09/2025
Setembro tem 9 editais da área administrativa: 2.149 vagas e salários até R$ 19 mil

Levantamento indica oportunidades em órgãos federais, estaduais e municipais para níveis médio, técnico e superior; veja panorama e o que esperar

Setembro começou com previsão de nove editais voltados à área administrativa, somando cerca de 2.149 vagas e remunerações iniciais que podem chegar a R$ 19 mil. As seleções devem contemplar cargos como analista administrativo, técnico/assistente administrativo, gestor público, analista de políticas públicas, auditor de controle interno, analista de planejamento e orçamento, entre outros.

O que vem por aí

  • Perfis de escolaridade: vagas para nível médio, técnico e superior.

  • Etapas comuns: prova objetiva, muitas vezes discursiva e, em cargos de nível superior, títulos.

  • Conteúdos mais cobrados: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática, Informática, Direito Administrativo e Constitucional, Orçamento e Administração Pública; a depender do órgão, podem aparecer Noções de Gestão, Ética e Arquivologia.

  • Benefícios usuais: auxílio-alimentação, transporte, saúde suplementar e adicionais previstos em cada carreira.

  • Cronograma típico: publicação do edital e inscrições em 10 a 30 dias; provas costumam ocorrer entre 60 e 90 dias após a abertura, variando por banca e órgão.

Dicas rápidas para quem vai concorrer

  • Adiante a base: revise já os tópicos clássicos (Português, Administrativo, Constitucional, Orçamento e Informática).

  • Organize documentos: RG, CPF, comprovantes de escolaridade e experiência, certidões e títulos (pós-graduação, cursos, publicações), quando houver.

  • Simulados e editais anteriores: escolha provas da mesma banca/área para calibrar tempo e estratégia.

  • Planejamento semanal: divida o estudo por disciplinas e faça revisões cíclicas (24h/7 dias/30 dias).

As listas e datas podem ser ajustadas pelos órgãos a qualquer momento; acompanhe as atualizações oficiais de cada concurso.

Fonte: Direção Concursos
PUBLICIDADE
