Setembro tem 9 editais da área administrativa: 2.149 vagas e salários até R$ 19 mil

Setembro começou com previsão de nove editais voltados à área administrativa, somando cerca de 2.149 vagas e remunerações iniciais que podem chegar a R$ 19 mil. As seleções devem contemplar cargos como analista administrativo, técnico/assistente administrativo, gestor público, analista de políticas públicas, auditor de controle interno, analista de planejamento e orçamento, entre outros.
O que vem por aí
Perfis de escolaridade: vagas para nível médio, técnico e superior.
Etapas comuns: prova objetiva, muitas vezes discursiva e, em cargos de nível superior, títulos.
Conteúdos mais cobrados: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática, Informática, Direito Administrativo e Constitucional, Orçamento e Administração Pública; a depender do órgão, podem aparecer Noções de Gestão, Ética e Arquivologia.
Benefícios usuais: auxílio-alimentação, transporte, saúde suplementar e adicionais previstos em cada carreira.
Cronograma típico: publicação do edital e inscrições em 10 a 30 dias; provas costumam ocorrer entre 60 e 90 dias após a abertura, variando por banca e órgão.
Dicas rápidas para quem vai concorrer
Adiante a base: revise já os tópicos clássicos (Português, Administrativo, Constitucional, Orçamento e Informática).
Organize documentos: RG, CPF, comprovantes de escolaridade e experiência, certidões e títulos (pós-graduação, cursos, publicações), quando houver.
Simulados e editais anteriores: escolha provas da mesma banca/área para calibrar tempo e estratégia.
Planejamento semanal: divida o estudo por disciplinas e faça revisões cíclicas (24h/7 dias/30 dias).
As listas e datas podem ser ajustadas pelos órgãos a qualquer momento; acompanhe as atualizações oficiais de cada concurso.
- Editais previstos para setembro!
Fonte: Direção Concursos
