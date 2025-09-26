seu-jorge,-revelando-sp-e-festa-do-imigrante:-o-fim-de-semana-em-sp

São Paulo está recheado de eventos para todas as idades e em diversas regiões neste final de semana. No sábado (27/9), Seu Jorge apresenta a turnê Baile à la Baiana no palco do Vibra São Paulo, na zona sul da capital paulista. Até domingo (28), o Revelando SP toma conta do Parque do Trote, na zona norte, com shows de grandes nomes da música brasileira e escolas de samba, artesanato, culinária e experiências culturais.

O Museu da Imigração sedia, no sábado e no domingo, a 29ª edição da Festa do Imigrante, com atrações gratuitas de diferentes comunidades migrantes do mundo.

Diferentes atrações artísticas que têm em comum o futebol como inspiração fazem parte da programação do Festival Cultura Futebol Clube, que acontece no dia 27 de setembro no Museu do Futebol. Após temporada em Paris, a exposição imersiva de realidade virtual Uma Noite com os Impressionistas, Paris 1874 chega a São Paulo no dia 25.

A partir de sexta-feira (26), a Trupe Lona Preta estreia o espetáculo O Circo da Lona Torta, no Sesc Pompeia. Com o tema Cães do Mundo, o Instituto Nacional de Ações e Terapia Assistida por Animais (INATAA) vai lançar, no sábado, seu calendário de 2026 em um evento no Shopping Morumbi. Este também é o último final de semana para conferir a exposição Orquestra das Cores, que celebra a fusão entre arte, música e criatividade, no Espaço Cultural do Central Plaza.

Baile à la Baiana – Seu Jorge

No dia 27 de setembro, o público paulistano receberá pela primeira vez a turnê Baile à la Baiana, novo show de Seu Jorge, que marca o início da nova fase do artista, que lançou em fevereiro o aguardado álbum de inéditas (o primeiro em dez anos) de mesmo nome.

A apresentação vai acontecer no palco da Vibra São Paulo no sábado. O projeto é uma celebração da diversidade musical brasileira e um marco na discografia do músico.

Onde: Vibra São Paulo

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida

Quando: 27 de setembro

Horário: Abertura da casa: 20h | Início do show: 22h

Preço: A partir de R$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira)

Onde comprar: Uhuu

Revelando SP

Música, artesanato, culinária e tradições de todo o estado vão transformar o Parque do Trote em um grande ponto de encontro da cultura paulista com o Revelando SP, que acontece de 25 a 28 de setembro.

Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, o evento terá apresentações de artistas como Almir Sater, Trio Parada Dura, Adriana Farias, Barra da Saia em homenagem a Inezita Barroso, Siba com a Orquestra de Frevo do Capibaribe, Guito Show e o encontro de pavilhões das escolas de samba Vai-Vai, Nenê de Vila Matilde e Unidos de Vila Maria.

Confira a programação completa aqui.

Onde: Parque do Trote

Endereço: Avenida Nadir Dias Figueiredo, s/nº – Vila Guilherme

Quando: 25 a 28 de setembro

Horário: A partir das 10h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso.

Festa do Imigrante

A tradicional Festa do Imigrante, promovido pelo Museu da Imigração, chega na 29ª edição. No sábado e no domingo, o complexo da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás abre as portas para um fim de semana de atrações gratuitas de diferentes comunidades migrantes do mundo.

A programação da festa reunirá representantes de 43 países ou regiões, em uma viagem cultural com música, dança, gastronomia e artesanato, além de oficinas e vivências.

Onde: Museu da Imigração

Endereço: Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca

Quando: 27 e 28 de setembro

Horário: Das 9h30 às 18h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: A entrada é gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal)

Festival Cultura Futebol Clube

O Museu do Futebol vai realizar, no sábado, o Festival Cultura Futebol Clube, com programação gratuita e indicada para pessoas de todas as idades. O evento vai reunir diferentes atrações artísticas que têm em comum o futebol como inspiração, prometendo oferecer ao público momentos de diversão e cultura na área externa e no auditório do museu.

Serão quatro apresentações das 10h às 17h30, reunindo teatro, literatura e música. O lançamento da HQ Impedimento da roteirista Gabi Juns, o chorinho do quarteto Canto Pra Ceci, o cortejo dos Donos da Percussão e as peças Bodrags Futebol Bar e Ensaio para Dois Perdidos fazem parte da programação.

Onde: Museu do Futebol

Endereço: Praça Charles Miller, s/nº – Pacaembu

Quando: 27 de setembro

Horário: Das 10h às 17h30

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Uma Noite com os Impressionistas, Paris 1874

A exposição imersiva de realidade virtual Uma Noite com os Impressionistas, Paris 1874 chega ao Espaço Cultural CNP de Realidade Virtual, no Shopping Cidade São Paulo, no dia 25 de setembro. Na mostra, os visitantes poderão reviver a atmosfera da inauguração da primeira exposição impressionista em Paris, realizada em 15 de abril de 1874, por meio de uma experiência imersiva com duração de 45 minutos.

Com óculos de realidade virtual e acompanhados por Rose, uma guia virtual, o público é transportado para a França da época, no movimentado bairro da Madeleine, em frente à majestosa Ópera Garnier, ainda em construção. A experiência imersiva também proporciona a visita ao Salão Oficial de Pintura e Escultura no Palácio da Indústria e ao estúdio do pintor Frédéric Bazille. A exposição fica em cartaz até 22 de março de 2026.

Onde: Espaço Cultural CNP de Realidade Virtual

Endereço: Avenida Paulista, 1230 – Bela Vista

Quando: A partir de 25 de setembro

Horário: Segunda a sexta, finais de semana e feriados: das 10h às 21h15

Preço: A partir de R$ 29 (meia) e R$ 58 (inteira)

Onde comprar: Feverup

O Circo da Lona Torta

A partir desta sexta-feira até 12 de outubro, o Sesc Pompeia, na zona oeste da capital paulista, recebe o espetáculo O Circo da Lona Torta, da Trupe Lona Preta. A temporada celebra os 20 anos do grupo, que se firmou como referência no uso da linguagem da palhaçaria.

O espetáculo convida o público a refletir e rir ao lado de artistas que desejam se apresentar, mas são surpreendidos por um CEO que afirma ser dono da arena e tenta impedi-los de seguir com o espetáculo. A narrativa se desenrola no impasse entre ceder ou encarar o obstáculo imposto.

Onde: Sesc Pompeia

Endereço: Rua Clélia, 93 – Água Branca

Quando: De 26 de setembro a 12 de outubro

Horário: Sextas-feiras: 16h30 | Sábados: 11h e 16h30 | Domingos: 11h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Cães do Mundo

No sábado, o Morumbi Town Shopping recebe o lançamento oficial do Calendário 2026 do Instituto Nacional de Ações e Terapia Assistida por Animais (INATAA). A iniciativa homenageia os cães coterapeutas que, com dedicação e afeto, participam de programas de terapia assistida por animais, levando alegria e acolhimento a milhares de pessoas em hospitais, escolas e instituições de longa permanência.

Com o tema Cães do Mundo, a edição 2026 do calendário convida o público a uma viagem simbólica pelos quatro cantos do planeta, destacando a diversidade cultural e a forma única como os cães são amados em diferentes regiões.

Onde: Morumbi Town Shopping

Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade

Quando: 27 de setembro

Horário: Das 11h às 15h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Orquestra das Cores

A exposição Orquestra das Cores fica em cartaz no Espaço Cultural do Central Plaza Shopping até segunda-feira (29/9). A mostra, realizada em parceria com a Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI), convida o público a mergulhar em um universo onde arte e música se encontram em perfeita harmonia.

Na exposição, os artistas trazem obras que evidenciam o magnetismo das cores e a melodia dos instrumentos musicais, criando composições visuais que despertam emoções e contam histórias sonoras por meio das formas e tons.

Onde: Central Plaza Shopping

Endereço: Avenida Doutor Francisco Mesquita, 1000 – Jardim Ibitirama

Quando: Até 29 de setembro

Horário: Das 10h às 22h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.