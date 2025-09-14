Sheila Mello inicia tratamento após quase morrer por hidrogel no bumbum

Sheila Mello teve complicações decorrentes de um procedimento estético de preenchimento no bumbum com hidrogel realizado em 2014 e agora iniciou um tratamento de correção das sequelas da aplicação realizada.

A atriz e ex-dançarina do É O Tchan quase morreu por conta do uso de hidrogel no bumbum. “Passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida e aprendi que saúde vem sempre em primeiro lugar. Quero corrigir com cautela e segurança, estimulando colágeno e respeitando meu corpo”, declarou.

Relembre o caso

Sheila Mello realizou o procedimento em 2014, quando o hidrogel ainda era permitido. A substância foi proibida pela Anvisa em 2016 e, em 2019 e 2020, a dançarina começou a enfrentar problemas de saúde por conta do procedimento estético realizado.

A ex-dançarina do É O Tchan teria pago cerca de R$ 30 mil pelo procedimento estético e ficou insatisfeita com o resultado. Na época, o profissional prometeu aumento no volume e absorção do material em até três anos, o que não aconteceu.

Sete anos após a aplicação do hidrogel, Sheila Mello resolveu entrar com a ação na Justiça, na qual pede quase R$ 2 milhões por custos médicos, perda temporária da capacidade de trabalho e danos morais.