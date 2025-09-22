Show de Alok em Rio Branco é cancelado e público será reembolsado; saiba o que fazer

O show do DJ Alok, que estava confirmado para o dia 3 de outubro de 2025 em Rio Branco, foi cancelado. A informação foi confirmada pela organização do evento.

Segundo a plataforma de vendas Ingresse, todos os compradores que adquiriram ingressos pelo sistema já começaram a receber notificações por e-mail. Os reembolsos serão realizados conforme a forma de pagamento utilizada na compra.

Nas redes sociais, o cancelamento gerou reações entre o público. Enquanto alguns lamentaram a ausência de eventos desse porte na capital acreana, outros levantaram hipóteses sobre os motivos do cancelamento.

O site vai trazer mais informações sobre o caso em breve.

Aviso oficial da Ingresse

Infelizmente o evento ALOK EM RIO BRANCO, que aconteceria em 03/10/2025, foi cancelado. Todos os ingressos comprados pelo sistema da Ingresse serão reembolsados em até 10 dias, contados a partir da data de envio deste comunicado.

Veja abaixo como serão feitos os reembolsos:

Compras via cartão de crédito : O valor da compra virá como crédito em sua fatura. O prazo para o estorno dependerá da bandeira do seu cartão e do seu banco.

Compras via cartão de débito : O valor retorna à conta de origem em até 30 dias.

Compras via PIX: O reembolso ocorrerá em até 7 dias contados a partir do envio deste comunicado. O valor da compra será depositado na conta bancária utilizada no pagamento da compra.

Para mais informações, entrar em contato com a plataforma Ingresse.