Show de Breno e Matheus será destaque da 6ª Tarauacá Rural Show, em setembro

A dupla sertaneja Breno e Matheus está confirmada como uma das principais atrações musicais da 6ª edição da Tarauacá Rural Show, que acontece de 25 a 28 de setembro, em Tarauacá, interior do Acre. O evento é considerado a maior feira agropecuária do município e deve reunir cerca de 50 mil pessoas durante os quatro dias de programação.

Promovida pela Associação dos Produtores Rurais de Tarauacá, com apoio do Sindicato Rural e da Associação Comercial e Empresarial, a feira tem como objetivo integrar campo e cidade, fomentar o agronegócio, fortalecer a agricultura familiar, estimular o empreendedorismo e valorizar a cultura local.

A edição deste ano contará com mais de 90 expositores distribuídos em diferentes áreas:

•Agronegócio: 20 estandes

•Agricultura Familiar: 20 estandes

•Comércio: 15 estandes

•Restaurantes: 18 estandes

•Lanches: 12 estandes

•Institucionais: 10 estandes

•Bancos: 3 estandes

O público-alvo é formado por pequenos, médios e grandes produtores rurais, empreendedores e a população em geral.

Além dos shows musicais, incluindo a apresentação de Breno e Matheus no dia 25 de setembro, a Tarauacá Rural Show trará uma ampla agenda de atividades:

•Palestras e oficinas sobre produção agropecuária, sustentabilidade e novas tecnologias, como drones agrícolas e melhoramento genético;

•Competições tradicionais, como concurso leiteiro, provas de tambor, laço e rodeio;

•Atividades culturais, incluindo bailão do peão, corrida de pedestres, motocross e a escolha da Rainha do Rodeio;

•Fazendoteca, ação educativa da Universidade Federal do Acre voltada para estudantes, aproximando o conhecimento científico da realidade do campo.

Entre os parceiros confirmados estão SEBRAE, SENAR, Banco da Amazônia, Sicredi, além de lideranças políticas como Alan Rick, Eduardo Veloso e Emesson Jarude.

Com expectativa de movimentar a economia local, a feira se consolida como um espaço de negócios, lazer e fortalecimento da identidade cultural da região.