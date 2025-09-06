06/09/2025
Show de Don Toliver é interrompido no The Town por motivo de segurança

A apresentação do trapper Don Toliver foi interrompida por cerca de 15 minutos na noite deste sábado (6/9) no The Town. A pausa ocorreu por volta das 21h, por “motivos de segurança”. Antes da interrupção, o próprio artista pediu que os fãs dessem um passo para trás para que o show pudesse continuar.

Muitos espectadores deixaram o gramado após o aviso de segurança. Uma voz da produção anunciou no Autódromo de Interlagos: “Atenção: por questão de segurança, todos deem um passo para trás, por gentileza. Por motivos de segurança.” Minutos depois, informaram que a apresentação “retornaria em breve”.

Show do Don Toliver no The Town foi paralisado por questões de segurança.

O público estava sendo espremido na grade. pic.twitter.com/osdcqaaC51

— José Norberto Flesch (@jnflesch) September 7, 2025

Antes da pausa, o músico também pediu diretamente ao público: “Ok, vejam… Todos neste lado, deem um passo para trás. Vão para trás. Então podemos continuar com o show. Por favor. Um pouco mais. Obrigado”, disse.

A organização do festival informou ao Metrópoles que a pausa foi uma medida de segurança para reduzir a alta concentração do publico na frente do palco. “O The Town segue padrões rígidos para garantir a segurança e uma boa experiência para todos. O show foi retomado e a programação segue normalmente”, diz o comunicado.

