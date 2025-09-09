Sicredi apresenta solução tecnológica Clover em evento exclusivo para empresários em Rio Branco

A Sicredi Biomas realizou na última quinta-feira, 04 de setembro, em Rio Branco (AC), um evento exclusivo para empresários e empresárias da região, com o objetivo de apresentar oficialmente a Clover, solução inovadora de pagamentos e gestão de negócios desenvolvida pela Fiserv em parceria com o Sicredi.

A programação aconteceu no Buffet Pão de Queijo, reunindo associados Pessoa Jurídica (PJ), parceiros estratégicos e lideranças da instituição financeira cooperativa.



Mais do que uma máquina de cartões, a Clover é apresentada como uma plataforma completa de gestão, que reúne em um único dispositivo recursos como controle de estoque, emissão de notas fiscais, cadastro de clientes, relatórios consolidados e suporte técnico direto na máquina. A solução já vem sendo lançada em diferentes estados do país e agora chega ao Acre, reforçando o compromisso do Sicredi com a inovação e o fortalecimento do empreendedorismo local.

O gerente regional Odemir Bechlin destaca a importância do lançamento: “É com grande entusiasmo que realizamos este evento em Rio Branco, marcando a chegada da Clover ao Acre. Este lançamento representa não somente a introdução de uma nova tecnologia, mas também o compromisso do Sicredi em oferecer soluções inovadoras que atendem às necessidades dos nossos associados. A Clover é uma ferramenta poderosa que integra pagamentos e gestão de negócios, proporcionando mais eficiência e controle para os empreendedores acreanos.”

O evento marca um movimento de aproximação com o segmento pessoa jurídica no estado, fortalecendo a missão do Sicredi de disponibilizar soluções financeiras modernas que apoiam a eficiência dos negócios e contribuem para o desenvolvimento regional.

