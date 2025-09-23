Silent Hill f: conheça história, requisitos e lançamento do game

Plataformas e preço
Lançamento: 25 de setembro de 2025 (acesso antecipado de 48h na Edição Digital Deluxe). Polygon+1
Plataformas: PC (Steam/Epic/MS Store), PS5, Xbox Series X|S. Polygon
Preço (Brasil):
PC/Xbox (Standard): R$ 349,90 | Deluxe: R$ 399,50 (Xbox). SteamDB+2Xbox.com+2
PS5 (Standard): R$ 399,90. (Deluxe listado na PS Store BR; valores podem variar por região). PlayStation
Conteúdo da Deluxe: jogo base + artbook e trilha sonora digitais, traje de coelho rosa, e acesso antecipado de 48h (itens descritos nas lojas). Xbox.com
História de Silent Hill f
Assinado por Ryukishi07 (Higurashi, Umineko), o jogo se passa na vila fictícia Ebisugaoka, Japão, na década de 1960. A protagonista é Hinako Shimizu, uma estudante que vê a cidade tomada por névoa e por um horror botânico — flores de lírio-aranha-vermelho e “tentáculos” que brotam de paredes. O tom é de terror psicológico clássico da série, mas com estética e temas japoneses. Xbox.com+1
Gameplay: combate cadenciado, esquivas e “Sanidade”
O foco de jogabilidade mistura sobrevivência, quebra-cabeças e combate corpo a corpo com esquivas, parries/contra-ataques e um recurso de Sanidade que, ao ativar o Modo Foco, desacelera o tempo para abrir janelas de contra-golpe. Hinako usa armas brancas (cano, adaga, naginata etc.), com durabilidade limitada. Há ainda Hokoras/Omamori (amuletos) que concedem buffs e personalização da build ao longo da campanha. PlayStation.Blog
Trailer
A Konami exibiu trailers recentes em eventos próprios e no State of Play, reafirmando a data de 25/09/2025, o cenário japonês e a ênfase em terror atmosférico. Polygon
Requisitos de Silent Hill f
Silent Hill f – Requisitos de sistema
|Requisitos mínimos
|Configuração recomendada
|Sistema Operacional
|Windows 11 (64 bits)
|Windows 11 (64 bits)
|Processador
|Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600
|Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 5 5500
|Memória RAM:
|16 GB
|16 GB
|Placa de Vídeo:
|NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ou AMD Radeon RX 5700
|NVIDIA GeForce RTX 2080 ou AMD Radeon RX 6800XT
|DirectX:
|12
|12
|Armazenamento:
|50 GB de espaço disponível
|50 GB de espaço disponível
|Observações:
|Jogar nos requisitos mínimos deve permitir Performance em 30 FPS a 720p. SSD recomendado.
|Jogar nos requisitos recomendados deve permitir Performance em 60 FPS ou Qualidade em 30 FPS em FullHD (ou 4K com DLSS ou tecnologia similar). SSD obrigatório.
Fonte: Konami/PlayStation Store/Xbox Store/Steam; PlayStation Blog. PlayStation.Blog+4PlayStation+4PlayStation Store+4
✍️ Redigido por ContilNet