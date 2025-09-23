Silent Hill f: conheça história, requisitos e lançamento do game

Plataformas e preço

Lançamento: 25 de setembro de 2025 (acesso antecipado de 48h na Edição Digital Deluxe ). Polygon+1

Plataformas: PC (Steam/Epic/MS Store) , PS5 , Xbox Series X|S . Polygon

Preço (Brasil): PC/Xbox (Standard): R$ 349,90 | Deluxe: R$ 399,50 (Xbox). SteamDB+2Xbox.com+2 PS5 (Standard): R$ 399,90 . (Deluxe listado na PS Store BR; valores podem variar por região). PlayStation

Conteúdo da Deluxe: jogo base + artbook e trilha sonora digitais, traje de coelho rosa, e acesso antecipado de 48h (itens descritos nas lojas). Xbox.com

História de Silent Hill f

Assinado por Ryukishi07 (Higurashi, Umineko), o jogo se passa na vila fictícia Ebisugaoka, Japão, na década de 1960. A protagonista é Hinako Shimizu, uma estudante que vê a cidade tomada por névoa e por um horror botânico — flores de lírio-aranha-vermelho e “tentáculos” que brotam de paredes. O tom é de terror psicológico clássico da série, mas com estética e temas japoneses. Xbox.com+1

Gameplay: combate cadenciado, esquivas e “Sanidade”

O foco de jogabilidade mistura sobrevivência, quebra-cabeças e combate corpo a corpo com esquivas, parries/contra-ataques e um recurso de Sanidade que, ao ativar o Modo Foco, desacelera o tempo para abrir janelas de contra-golpe. Hinako usa armas brancas (cano, adaga, naginata etc.), com durabilidade limitada. Há ainda Hokoras/Omamori (amuletos) que concedem buffs e personalização da build ao longo da campanha. PlayStation.Blog

Trailer

A Konami exibiu trailers recentes em eventos próprios e no State of Play, reafirmando a data de 25/09/2025, o cenário japonês e a ênfase em terror atmosférico. Polygon

Requisitos de Silent Hill f

Silent Hill f – Requisitos de sistema Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema Operacional Windows 11 (64 bits) Windows 11 (64 bits) Processador Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 5 5500 Memória RAM: 16 GB 16 GB Placa de Vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ou AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 2080 ou AMD Radeon RX 6800XT DirectX: 12 12 Armazenamento: 50 GB de espaço disponível 50 GB de espaço disponível Observações: Jogar nos requisitos mínimos deve permitir Performance em 30 FPS a 720p. SSD recomendado. Jogar nos requisitos recomendados deve permitir Performance em 60 FPS ou Qualidade em 30 FPS em FullHD (ou 4K com DLSS ou tecnologia similar). SSD obrigatório.

Fonte: Konami/PlayStation Store/Xbox Store/Steam; PlayStation Blog. PlayStation.Blog+4PlayStation+4PlayStation Store+4

✍️ Redigido por ContilNet