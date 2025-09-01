Silksong, Silent Hill f e mais: 12 jogos imperdíveis que chegam em setembro

Setembro promete ser o mês mais quente do ano para o mundo dos games. Entre sequências aguardadas, clássicos reinventados e novos universos, a lista de lançamentos reúne títulos de peso como Hollow Knight: Silksong, o novíssimo Silent Hill f e até a volta da velocidade com Sonic Racing: CrossWorlds.

Além disso, há espaço para franquias consagradas como Borderlands, LEGO, EA Sports FC e para estreias criativas como Hirogami e Cronos: The New Dawn.

Confira os destaques de setembro (datas e plataformas)

Hirogami – 3 de setembro (PC, PS5)

Hollow Knight: Silksong – 4 de setembro (PC, PlayStation, Xbox, Switch)

Hell is Us – 4 de setembro (PC, PS5, Xbox Series)

Cronos: The New Dawn – 5 de setembro (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Everybody’s Golf: Hot Shots – 5 de setembro (PC, PS5, Switch)

Borderlands 4 – 12 de setembro (PC, PS5, Xbox Series)

LEGO Voyagers – 15 de setembro (PC, PlayStation, Xbox, Switch)

Dying Light: The Beast – 19 de setembro (PC, PlayStation, Xbox)

Silent Hill f – 25 de setembro (PC, PS5, Xbox Series)

Sonic Racing: CrossWorlds – 25 de setembro (PC, PlayStation, Xbox, Switch)

EA Sports FC 26 – 26 de setembro (PC, PlayStation, Xbox, Switch)

LEGO Party! – 30 de setembro (PC, PlayStation, Xbox, Switch)

O que vale ficar de olho

🎮 Hollow Knight: Silksong — Após anos de espera, a Team Cherry lança a sequência de um dos maiores sucessos independentes da história. Agora, Hornet assume o protagonismo em uma jornada “metroidvania” cheia de acrobacias, novos poderes e mais de 40 chefes inéditos.

👻 Silent Hill f — A Konami leva a franquia para o Japão dos anos 60 em um capítulo que mistura terror psicológico, estética folclórica e narrativas inéditas. É um dos lançamentos de horror mais aguardados do ano.

🚗 Sonic Racing: CrossWorlds — O ouriço azul volta às pistas em um título que promete rivalizar com os grandes nomes dos games de corrida estilo kart.

🔫 Borderlands 4 — A franquia de looter-shooter retorna com mais armas, caos e personagens icônicos.

⚽ EA Sports FC 26 — O futebol da EA chega atualizado com times, jogadores e mecânicas de jogabilidade mais realistas.

🧱 LEGO Voyagers e LEGO Party! — A Lego expande seu universo com novas aventuras criativas e multiplayer descontraído para todas as idades.

📌 Setembro, portanto, é um prato cheio para quem busca ação, narrativa, esporte, terror e diversão em grupo — um mês em que todo gamer encontra pelo menos um lançamento imperdível.

Fonte: EA, Steam, PlayStation, Xbox e Nintendo / Tech Tudo

Redigido por ContilNet.