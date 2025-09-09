Silva se pronuncia após xingar Virginia, Paula Lavigne e mais em show

O cantor Silva se manifestou nesta terça-feira (9/9), após a repercussão de seu desabafo no Festival Vibrar, em Brasília, no último domingo (7/9). Durante a apresentação, ele fez duras críticas à influenciadora Virginia Fonseca, além de citar nomes como Luísa Sonza, Paula Lavigne e Serginho Groisman.

No palco, Silva chegou a mandar Virginia “se foder” e questionou a relação dela com plataformas de apostas on-line. A cena viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões entre internautas.

Diante da repercussão, o cantor recorreu ao X, antigo Twitter, para se pronunciar. “Deixa eu voltar a tuitar no lugar certo. Da próxima vez vou tentar falar só com meu terapeuta”, escreveu.

Sem mencionar diretamente os nomes criticados no show, Silva reforçou sua posição em relação a Virginia. “Pra V., que ganha com a desgraça alheia é aquilo lá mesmo. Dobro a aposta. Agora, música pra vocês ouvirem na Bahia (e em qualquer lugar) é o meu maior objetivo de vida. Sem a Bahia o que eu faço nem existiria”, disse.

O artista ainda comentou sobre o repertório de suas apresentações. “Dito isso, nesse verão eu vou cantar muito cover, como sempre faço, mas só o que eu gosto muito e do meu jeitinho. Serginho, Paula e Luísa são meus convidados de honra.” Silva encerrou a sequência de postagens com uma frase curta: “Sem anistia.”