Simone Mendes lembra início do relacionamento com Kaká Diniz: “Não sou rapariga”

Escrito por Portal Leo Dias
simone-mendes-lembra-inicio-do-relacionamento-com-kaka-diniz:-"nao-sou-rapariga"

Neste final de semana, Simone Mendes foi a convidada de Daniel no programa “Viver Sertanejo”, onde abriu o coração e falou sobre sua trajetória e, em particular, seu relacionamento com o empresário Kaká Diniz. Os dois são casados desde 2013 e tiveram sete renovações de votos, sendo a mais recente em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Em conversa com o apresentador, a cantora recordou detalhes inusitados sobre como os dois se conheceram. Tudo começou por meio de uma tia de Simone, que vendia joias. “Ela o conhecia porque ele comprava com ela joias para presentear as ‘peguetes’ dele na época. Ele falou para eu escolher uma joia…”, começou dizendo.

“E falei para ele que eu não era rapariga e que eu não queria joia nenhuma dele. Se um dia ele tivesse que me dar alguma coisa, seria no dia em que eu fosse a esposa ou namorada dele. Do contrário, não queria nada”, acrescentou a artista.

A história de amor do casal, que hoje tem dois filhos, Henry, de 10 anos, e Zaya, de 4, é embalada por duas canções especiais: “Deixa eu te Fazer Feliz”, de Thiaguinho, e “Lady”, de Lionel Richie. Inclusive, Simone Mendes foi questionada sobre a possibilidade de ver os filhos seguindo seus passos na música, mas afirmou não acreditar nessa hipótese.

“Não acredito. O Henry, quando vai a um show, é forçado. Já está em outra fase. A Zaya eu vi em um vídeo cantando em inglês. Mas não acredito que irão seguir a carreira da mãe”, concluiu.

