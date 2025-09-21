Simples constatação: plataformas, cada vez mais, procuram conquistar público evangélico

Na televisão, hoje, nada acontece antes de muitos estudos e pesquisas, para poder identificar mudanças e se obter todas as informações possíveis sobre a quem se pretende atingir.

Evidente que o streaming também se inclui por aí e explica todo o recente interesse do Disney+ nas séries bíblicas da Record.

O crescimento do público evangélico no Brasil tem chamado atenção do mercado.

A direção da Globo já havia percebido esse movimento há um certo tempo e colocou sua programação para trabalhar em cima. São recorrentes as ações em programas, jornalísticos e novelas, evidentemente.

“Vai na Fé”, sucesso de 2023, apresentado às 19h, que o diga e, mais recentemente, no “Fantástico”, a série “Gospel, O Som Que Toca”. Assim com o será em “Três Graças”, a substituta de “Vale Tudo”..

A plataforma de streaming Disney+, certamente amparada em informações que comprovam esta ascensão, passou a exibir produções bíblicas da Record.

Como prova dessa “força”, uma observação: “A Vida de Jó”, série que acabou de chegar à TV aberta, alcançou o terceiro lugar no disputado Top 10 do Disney+. Uma façanha! E à frente de muitos outros conteúdos medalhados.

Briga de gigantes

Sobre os direitos de transmissão da Libertadores da América, período 2027 – 2029, agora sim, já se sabe que será só uma TV aberta.

Globo, Record e SBT têm interesse. Enorme interesse. O que já dá ideia do que será essa disputa. O prazo para a entrega das propostas vai até novembro.

Detalhe

Ainda sobre a concorrência da Libertadores, um detalhe que pode ser decisivo é que não serão aceitos consórcios.

Ou seja, operações do tipo SBT e NSports, por exemplo, formada para a conquista da Copa.

Logística

Em meio a tanta coisa para ser resolvida, o SBT ainda não tem toda a sua parte operacional alinhavada para a Copa do Mundo.

Mas muito provavelmente, a ideia inicial é mandar Galvão Bueno para a abertura, jogos do Brasil e as finais de lá. Quanto ao restante, fazer tudo daqui.

Engenhoca

Vale ressaltar que a próxima Copa do Mundo surge como um desafio também para aqueles acostumados a montar os seus planos de transmissão.

Será maior que as outras, em três países diferentes e só o começo dela, a sua fase inicial, pode ser melhor planejada.

Ponto de vista

Sobre a narração do futebol, mais especificamente, agora com um jeito diferente no YouTube, devemos entender que todos são válidos e se encaixam perfeitamente.

Porém, é importante que a TV aberta não se deixe influenciar. O seu jeitão mais clássico e vitorioso deve ser preservado.

Pode cravar

Já existem, sim, planos traçados para Tati Machado na Globo, porém, sem relação nenhuma e, nem de perto, com os produtos atuais.

Em outras palavras, será um conteúdo “zero”, nada com o já existe ou de substituir alguém. O caminho a ser escolhido, quase com toda certeza, será o GNT.

Rádio-corredor 1

Na regressiva de Otaviano Costa para deixar o “Melhor da Noite”, a Band se movimenta para definir a nova apresentação do programa.

Que poderá ter comando duplo: além de Pâmela Lucciola, contar também com a experiência do JP Vergueiro.

Rádio-corredor 2

Se confirmada a ida de Pâmela e JP para o “Melhor da Noite”, o “Melhor da Tarde” poderá ganhar novo formato e participantes. É por aí a questão.

A decisão não deve demorar.

Ladies Cup

A Rede TV!, a partir de 16 de outubro, vai fazer a transmissão do “Brasil Ladies Cup 2025”.

O torneio feminino reúne grandes clubes sulamericanos, incluindo Grêmio e Palmeiras, e vai acontecer no Canindé, em São Paulo.

Positivo

Os grupos de discussão de “Dona de Mim” não apresentaram qualquer rejeição ao trabalho que vem sendo feito, fato comemorado pela equipe de Rosane Svartman.

Porém, ficou uma dúvida quanto ao desfecho romântico de Leona (Clara Moneke). Quem ficará com ela, Marlon (Humberto Morais) ou Samuel (Juan Paiva)?

Em família

Alex Nader, grande vilão da segunda temporada de “DNA do Crime” na Netflix, fechou com a Globo.

E já grava participação especial em “Dona de Mim”. Detalhe: Aline Borges, mulher de Nader, é um dos destaques da novela.

Série especial

O “Jornal da Band” estreia nesta segunda-feira uma série especial sobre o caminho do ouro e a violência por trás da disputa desse metal precioso.

A investigação, conduzida pelo repórter Rodrigo Hidalgo, o produtor Leandro Sant’Ana e o repórter cinematográfico Dario Costenaro, revela o submundo do garimpo ilegal no Norte e Centro-Oeste do país.

Há vagas

As novelas “Nobreza do Amor”, próxima das seis, e “Coração Acelerado”, substituta de “Dona de Mim”, ainda não fecharam seus elencos.

Seguem os testes nos Estúdios Globo.

Encontro

Leo Dias e Joel Datena foram escolhidos para conduzir os trabalhos, no almoço de confraternização da Band, com o mercado publicitário, dia 29.

Além da parte comercial, todo o elenco da casa estará presente.

Bate – Rebate

“Altas Horas” com Cátia Fonseca, Bárbara Reis, Marcos Losekann e Patrícia Poeta será exibido em 4 de outubro.

Rita Cadillac será a entrevistada de “No Alvo”, hoje, no SBT.

Fefito, jornalista, está aproveitando essa pausa na televisão para escrever um livro, já negociado com a editora Planeta…

… Um romance adolescente sobre um influenciador que sai do armário.

Para a turca que vem por aí, estrelada por Cansu Dere, a Record já pediu o registro da marca “Mãe”…

… E aguarda prazo de apresentação de oposição.

A atriz Stella Rabello, de “Os outros”, “Sob Pressão”, “A vida pela frente” e “Amor de mãe”, estreia na direção teatral em “Alguma coisa falta aqui”…

… O espetáculo entra em cartaz em 3 de outubro no Teatro Domingos Oliveira, Rio.

Rafaela Sampaio vai aparecer na reta final de “Vale Tudo”…

… A jovem atriz que já havia gravado uma participação em “Dona de Mim”, além de vários trabalhos na Record.

No Uruguai, pela Teledoce, às 16h45, “Garota do Momento” virou “La Chica del Momento”…