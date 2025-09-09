“Sinal de esperança”, diz Sóstenes após Fux interromper Moraes

O deputado federal e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, classificou como um “sinal de esperança” a interrupção do ministro Luiz Fux durante a exposição de Alexandre de Moraes, nesta terça-feira (9/9), no julgamento que analisa a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus em suposta trama golpista.

“Em menos de 5 minutos de julgamento, o ministro Luiz Fux abriu a primeira divergência com Alexandre de Moraes. Fux deixou claro: não aceitará pular etapas e exigiu respeito ao rito processual correto. Isso significa que ainda há vozes dentro do STF dispostas a defender a Constituição e o devido processo legal”, escreveu Sóstenes em seu perfil no X.

Ainda de acordo com o deputado, “o Brasil precisa acreditar: a verdade pode ser abafada por um tempo, mas nunca será vencida. A Justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra seu caminho”, completou ele na publicação.

Interrupção

Após Moraes avisar à Primeira Turma do STF que analisaria os pedidos preliminares das defesas e, em seguida, iniciaria seu voto, sem submetê-los aos demais integrantes da Primeira Turma, Fux disse que iria se manifestar de forma separada sobre os questionamentos dos advogados dos réus.

“Só pela ordem, excelência. Vossa excelência está votando as preliminares; eu vou me reservar o direito de voltar a elas no momento em que apresentar o meu voto. Desde o recebimento da denúncia, por questão de coerência, eu sempre ressalvei ter ficado vencido nessas posições”, afirmou Fux. Assim como vossa excelência está indo direto ao voto, eu também vou, mas farei referência às questões processuais quando chegar a minha vez”, completou.

Em resposta, Moraes destacou que todas as preliminares em questão, levantadas até agora, já foram rejeitadas, muitas delas por unanimidade, e que não houve fato novo que justificasse reabrir a discussão.

Entre os pedidos das defesas, está a preliminar de incompetência da Primeira Turma para julgar o chamado “núcleo crucial” da tentativa de golpe, no qual Fux foi vencido, quando foi o único a entender que a competência era do Plenário.