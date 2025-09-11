Sindicato confirma paralisação no transporte coletivo para sexta-feira; veja detalhes

O Sindicato dos Transportes de Passageiros e Cargas do Acre (Sinttpac) confirmou que fará uma paralisação de advertência no transporte coletivo de Rio Branco nesta sexta-feira (12). A decisão foi anunciada pelo presidente da entidade, Antônio Neto, após o adiamento da votação do projeto que trata do aumento do subsídio ao sistema.

De acordo com ele, a suspensão parcial do serviço está prevista para ocorrer das 8h às 9h, no Terminal Urbano. A mesma medida deve ser repetida na segunda-feira (15). “Se a gente não for procurado para uma negociação, a gente vai fazer sim essa paralisação amanhã, das 8h às 9h no terminal”, afirmou.

Neto explicou ainda que a categoria aguarda o andamento do novo projeto protocolado pela Prefeitura. Caso não haja avanço até a próxima terça-feira (16), o sindicato pretende deflagrar greve geral a partir da próxima quarta-feira (17).

Apesar do impasse, o sindicato reforça que continua aberto ao diálogo com a Prefeitura e com a empresa concessionária.