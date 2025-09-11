Sindicato poderá anunciar greve do transporte coletivo para sexta-feira, diz presidente

O presidente do Sindicato dos Transportes de Passageiros e Cargas do Acre (Sinttpac), Antônio Neto, afirmou nesta quinta-feira (11) que a categoria pode deflagrar greve nesta sexta-feira (12), caso o projeto de aumento do subsídio ao transporte coletivo não seja apreciado pela Câmara Municipal de Rio Branco.

Segundo o dirigente, a decisão final será tomada em reunião da diretoria após o encerramento da sessão legislativa. “A gente está aguardando o desenrolar. Conforme o término da sessão, vamos reunir a diretoria e tomar a decisão correta. A greve amanhã não está descartada, mas também pode não ocorrer”, declarou.

Apesar da cautela, Neto admitiu que a paralisação é a alternativa mais provável diante da indefinição. “Provavelmente sim, vai ocorrer. Sim, sim”, afirmou ao ser questionado se acredita que haverá paralisação caso o projeto não entre em votação.

O sindicato reforça que a mobilização tem como objetivo pressionar pelo avanço do Projeto de Lei Complementar nº 20/2025, que prevê aumento do subsídio pago às empresas de transporte coletivo, considerado essencial para garantir o pagamento dos trabalhadores e a continuidade do serviço.