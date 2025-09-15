Sistema inédito no Brasil usa laser, 3D e IA para catalogar árvores

A prefeitura de São Paulo dá um passo inédito na gestão ambiental da cidade com o início do Inventário da Arborização Urbana, autorizado nessa sexta-feira (12/9).

Com investimento de R$ 18 milhões, a iniciativa empregará uma tecnologia pioneira no Brasil para mapear, com precisão sem precedentes, todas as árvores localizadas em ruas, avenidas e canteiros centrais da capital.

O objetivo é permitir uma gestão mais estratégica do manejo arbóreo, identificar áreas prioritárias para novos plantios e fortalecer políticas públicas de preservação e expansão da cobertura verde.

O levantamento será feito por meio de um sistema de ponta que utiliza a tecnologia Lidar (Light Detection and Ranging ou Detecção e Alcance por Luz), acoplada a um veículo equipado para emitir pulsos a laser em 360 graus.

O recurso é capaz de medir distâncias de até 300 metros de alcance e 30 metros de altura, registrando de forma georreferenciada cada exemplar identificado ao longo das vias.

Na etapa seguinte, uma plataforma com inteligência artificial processará os dados para reconhecer automaticamente as árvores, gerar imagens em 3D, fotos gerais e relatórios descritivos sobre a condição de cada indivíduo.

Essas informações serão organizadas em um sistema desenvolvido pela administração municipal, oferecendo uma base técnica sólida para tomadas de decisão mais eficientes e sustentáveis.

A capital será a primeira cidade do Brasil a utilizar essa inteligência artificial para garantir precisão, agilidade e ampla abrangência no monitoramento da arborização. Diferente dos inventários tradicionais, feitos manualmente e que podem levar no mínimo sete anos para a conclusão, a nova tecnologia prevê que o trabalho seja feito em três anos.

A execução do projeto reunirá dados detalhados sobre cada árvore, incluindo espécie, estado fitossanitário, Diâmetro do Tronco à Altura do Peito (DAP), ângulo de inclinação, altura total e da primeira bifurcação, altura e volume da copa, além da localização por georreferenciamento.

O trabalho ficará a cargo da empresa Metro Cúbico Engenharia e identificará áreas com potencial para novos plantios, seguindo as diretrizes do Manual Técnico de Arborização Urbana.

O levantamento de dados em campo terá início na Vila Mariana, na Zona Sul, e, posteriormente, será feito simultaneamente nas regiões Norte, Sul, Leste e Centro-Oeste, conforme plano de trabalho mensal que levará em conta a divisão dos distritos pelas subprefeituras.

Nos três primeiros meses, a coleta ocorrerá em um distrito por mês, com uma etapa piloto para ajustar o planejamento e elaborar o cronograma completo que abrangerá os demais 96 distritos da cidade.

A iniciativa integra a Ação 01 do Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU) e prevê o mapeamento de aproximadamente 650 mil árvores, em até três anos, por meio de um sistema avançado de Mapeamento Móvel (MMS).

