Só deboche: “Barbiezinha de Bangu” zomba da polícia ao chefiar tráfico

Após quase quatro anos foragida, Graziele da Silva Ribeiro, de 25 anos — conhecida como “Barbiezinha de Bangu” — foi presa em 2 de setembro, em Campo Grande (RJ), por policiais da 66ª DP (Piabetá). Apontada como chefe de um esquema de “delivery” de drogas, ela escondia entorpecentes no capacete e até dentro das roupas.
Foragida desde 2021, Graziele usava as redes sociais para ostentar armas, fazer apologia ao tráfico e debochar da polícia.
Em um vídeo divulgado pela página @naescutarj, ela chega a dizer: “A gente tá mais protegido dentro da favela, com todos os traficantes, do que do lado de fora. Só acontece alguma desgraça, quando esses ‘carai’ desses polícia entra aqui”.
Veja o vídeo:
Mesmo após a prisão, o perfil dela no Instagram continua ativo, com postagens de dancinhas, fotos na praia, registros com amigos e até louvores. Não há confirmação de quem administra a conta.
Imagens:
9 imagens
Dancinha no TikTok
Dancinha no TikTok
Stories com uma amiga
Stories com uma amiga
Postagem de louvor
Postagem de louvor
Foto nas redes sociais
Foto nas redes sociais
Barbiezinha de Bangu
Barbiezinha de Bangu
Ostentando arma nas redes sociais
Ostentando arma nas redes sociais
Traficante mostrava fotos de drogas nas redes sociais
Reprodução / @naescutarj8 de 9
Foto do perfil de uma das redes sociais
Foto do perfil de uma das redes sociais
Momento da prisão
Momento da prisão
Em 2019, durante uma ação em Santa Maria Madalena, na Região Serrana do Rio, policiais encontraram drogas e materiais para embalar as drogas na casa da família.
Graziele passou por audiência de custódia e teve o pedido de liberdade provisória negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.