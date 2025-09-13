Só deboche: “Barbiezinha de Bangu” zomba da polícia ao chefiar tráfico

Após quase quatro anos foragida, Graziele da Silva Ribeiro, de 25 anos — conhecida como “Barbiezinha de Bangu” — foi presa em 2 de setembro, em Campo Grande (RJ), por policiais da 66ª DP (Piabetá). Apontada como chefe de um esquema de “delivery” de drogas, ela escondia entorpecentes no capacete e até dentro das roupas.

Foragida desde 2021, Graziele usava as redes sociais para ostentar armas, fazer apologia ao tráfico e debochar da polícia.

Em um vídeo divulgado pela página @naescutarj, ela chega a dizer: “A gente tá mais protegido dentro da favela, com todos os traficantes, do que do lado de fora. Só acontece alguma desgraça, quando esses ‘carai’ desses polícia entra aqui”.

Mesmo após a prisão, o perfil dela no Instagram continua ativo, com postagens de dancinhas, fotos na praia, registros com amigos e até louvores. Não há confirmação de quem administra a conta.

Em 2019, durante uma ação em Santa Maria Madalena, na Região Serrana do Rio, policiais encontraram drogas e materiais para embalar as drogas na casa da família.

Graziele passou por audiência de custódia e teve o pedido de liberdade provisória negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

