Só deboche: “Barbiezinha de Bangu” zomba da polícia ao chefiar tráfico

Após quase quatro anos foragida, Graziele da Silva Ribeiro, de 25 anos — conhecida como “Barbiezinha de Bangu” — foi presa em 2 de setembro, em Campo Grande (RJ), por policiais da 66ª DP (Piabetá). Apontada como chefe de um esquema de “delivery” de drogas, ela escondia entorpecentes no capacete e até dentro das roupas.

Foragida desde 2021, Graziele usava as redes sociais para ostentar armas, fazer apologia ao tráfico e debochar da polícia.

Em um vídeo divulgado pela página @naescutarj, ela chega a dizer: “A gente tá mais protegido dentro da favela, com todos os traficantes, do que do lado de fora. Só acontece alguma desgraça, quando esses ‘carai’ desses polícia entra aqui”.

Veja o vídeo:

Mesmo após a prisão, o perfil dela no Instagram continua ativo, com postagens de dancinhas, fotos na praia, registros com amigos e até louvores. Não há confirmação de quem administra a conta.

Imagens:

Dancinha no TikTok

Stories com uma amiga

Postagem de louvor

Foto nas redes sociais

Barbiezinha de Bangu

Ostentando arma nas redes sociais

Traficante mostrava fotos de drogas nas redes sociais

Foto do perfil de uma das redes sociais

Momento da prisão

Em 2019, durante uma ação em Santa Maria Madalena, na Região Serrana do Rio, policiais encontraram drogas e materiais para embalar as drogas na casa da família.

Graziele passou por audiência de custódia e teve o pedido de liberdade provisória negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.