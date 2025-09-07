07/09/2025
Sob pressão por anistia, Motta vai a desfile do 7 de Setembro

Escrito por Metrópoles
sob-pressao-por-anistia,-motta-vai-a-desfile-do-7-de-setembro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou a presença no desfile do 7 de Setembro, neste domingo (7/9) na Esplanada dos Ministérios.

O tradicional desfile cívico-militar ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos e aos constantes pedidos por anistia dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.

Além de Motta, estão previstos integrantes do primeiro escalão do governo federal, bem como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja Lula da Silva.

“Brasil Soberano”

  • O desfile cívico-militar de 7 de Setembro ocorre na Esplanada dos Ministérios, neste domingo, a partir das 9h;
  • O evento será dividido em três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros; COP30 e Novo PAC; e Brasil do Futuro;
  • Estarão presentes no evento comandantes das Forças Armadas, ministros e outras autoridades;
  • Na noite de sábado (6/9), o presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão.
Nessa quinta-feira (4/9), Motta afirmou que ainda não definiu se colocará em pauta o Projeto de Lei (PL) da Anistia aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023. A pressão para aprovar o perdão dos que estavam nos atos aumentou nos últimos dias entre as lideranças partidárias da Câmara, impulsionada também pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Como mostrado pelo Metrópoles, a oposição tenta, com a ajuda do governador, incluir o ex-presidente entre os perdoados dentro da anistia, ponto que enfrenta resistência dentro do Congresso Nacional, especialmente no Senado.

