Sobradinho Sub-17 sofre suspensão de dois anos e multa após W.O.

No último sábado (6/9), o Sobradinho foi eliminado do Candangão Sub-17 após levar W.O. O clube não compareceu ao jogo contra o Gama, na segunda rodada. O resultado foi homologado nessa quinta-feira (12/9) após julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva do Distrito Federal (TJD-DF).

O time foi denunciado no artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune a equipe que “deixar de disputar, sem justa causa, partida, prova ou o equivalente na respectiva modalidade, ou dar causa à sua não realização ou à sua suspensão”. A pena definida foi uma multa de R$ 1 mil.

Já em relação ao campeonato, a equipe foi punida administrativamente em dois anos de suspensão e multada em R$ 3 mil. A decisão se baseia no artigo 48 do Regulamento Geral da Competição (RGC), que rege a categoria sub 17 do Distrito Federal.

Explicações sobre o caso

O Metrópoles apurou que o W.O aconteceu após um desentendimento entre a Abarka, projeto que cuida da base do time, e a diretoria do Sobradinho.

Uma fonte interna do clube, que preferiu não se identificar, informou que a equipe tem passado por dificuldades financeiras e, assim, não conseguiu manter o acordo salarial com os gestores das categorias de base.

Resultados

Além do afastamento na categoria sub 17 por dois anos, o Sobradinho também terá todos os resultados posteriores à primeira rodada definidos em 3 x 0 para o adversário.

Apesar do desligamento do time da competição, os atletas que constaram em súmula na primeira rodada, contra o Capital, não poderão participar do campeonato por outra equipe, já que os jogos anteriores à infração não foram convertidos em W.O.