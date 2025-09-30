Sobrinha de Fernanda Ganzarolli entra na Justiça após ela a acusar de roubo

Rafaela Soares, sobrinha de Fernanda Ganzarolli, que foi acusada de ter roubado o perfil do Instagram da influenciadora, revelou com exclusividade ao portal LeoDias que entrou na Justiça contra a tia.
A acusação aconteceu no último sábado (28/9), após a influenciadora afirmar, em vídeo, que teve sua conta no Instagram “roubada”, e afirmou que a culpada pelo roubo era Rafaela.
Veja as fotos
Leia Também
No fim de semana, o portal LeoDias conversou com as duas partes e teve acesso a áudios e prints de conversas. Após a matéria ter sido publicada, Rafaela entrou em contato com o portal afirmando que entraria com as medidas cabíveis contra Fernanda.
Confira a nota
“Diante da matéria intitulada ‘Fernanda Ganzarolli acusa sobrinha de ter ‘roubado’ seu Instagram’, os advogados de Rafaela Soares vêm, em atenção ao direito de resposta, manifestar-se. Nos últimos dias, a Sra. Rafaela foi alvo de falsas acusações, divulgadas nas redes sociais da influencer Fernanda Ganzarolli. Nesta segunda-feira (29), os advogados já adotaram as medidas cabíveis nas esferas cível e criminal. Todos aqueles que propagaram mentiras e ofensas serão devidamente responsabilizados perante a Justiça”.