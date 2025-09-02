Socorro Neri anuncia destinação de R$ 12 milhões para a Ufac em projetos de ensino, extensão e inovação

A deputada federal Socorro Neri anunciou a destinação de R$ 12 milhões em emendas parlamentares para a Universidade Federal do Acre (UFAC). Os recursos contemplam ações nas áreas de graduação, pós-graduação, extensão, pesquisa e inovação voltadas ao empreendedorismo e modernização de laboratórios.

Segundo a parlamentar, as iniciativas irão atender três regionais do Acre que não possuem cursos permanentes, ampliando o alcance da universidade para mais municípios do estado.

“Essa parceria do nosso mandato do bem coletivo com a UFAC levará ações para todo o Acre, fortalecendo o ensino, a pesquisa e a extensão, atuando também no eixo do empreendedorismo e da inovação, que certamente trarão benefícios diretos para a nossa população.”

No campo da graduação, serão criadas turmas de Economia em Assis Brasil, de Direito na regional Tarauacá-Envira, além do curso de Enfermagem para a regional de Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba.

Já na pós-graduação, a deputada confirmou a abertura de três novas turmas de mestrado voltadas a professores da educação básica pública. Estão previstos o Mestrado em Educação para a regional Tarauacá-Envira, o Mestrado em Linguagens e Identidade em Sena Madureira, que também atenderá os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, e o Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática para as cidades de Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.

Outra ação importante prevista com os recursos será o fortalecimento do Internato Rural de Medicina, ampliando a assistência médica junto aos povos originários do Acre.

O pró-reitor de extensão, professor Carlos Moraes, agradeceu o apoio: “A Universidade Federal do Acre é um patrimônio do nosso povo. Gratidão pelos mais de R$ 3 milhões que você direcionou para a extensão. São mais de 16 projetos atendendo os nossos povos originários, iniciativas de integração entre estudantes do ensino médio e da universidade e, também, projetos de empreendedorismo e inovação dos quais você é madrinha.”

Socorro Neri ressaltou que a destinação reafirma o compromisso do seu mandato em defesa do tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Com esse aporte, a expectativa é que a UFAC amplie seu alcance acadêmico e social, consolidando seu papel como motor de desenvolvimento para o Acre.