sofrendo-com-o-calor?-sexo-no-chuveiro-pode-ser-uma-boa-para-refrescar

Uma rotina desgastante pode ser um impedimento para o prazer sexual pleno. A mesmice dos afazeres diários e a repetição de hábitos no “rala e rola” também contribuem para cortar o clima. Por que não, então, misturar sexo com um simples ato corriqueiro e apimentar as coisas, como tomar banho juntos e fazer muito vuco-vuco?

A emoção de mudar o cenário ou o sensorial da água no corpo de fato podem tornar tudo mais emocionante, sobretudo em dias em que o calor apertar, como no mês de setembro, quando a seca “castiga” várias capitais brasileiras, a exemplo do Distrito Federal.

Não esqueça de usar tapetes antiderrapantes ao fazer sexo no chuveiro

Ao mesmo tempo, diferentemente do que é retratado em filmes e séries, fazer sexo no chuveiro pode ser mais complicado e até perigoso, por isso, algumas medidas são necessárias.

A sexóloga Tamara Zanotelli explicou à Pouca Vergonha que transar no chuveiro ou no banheiro envolve alguns riscos, por ser um local de baixa estabilidade. “Costuma ser escorregadio”, alerta. A especialista recomenda o uso de tapetes antiderrapantes, uma medida que previne acidentes.

Além disso, a expert orienta fazer algumas posições ao apostar na experiência. “Recomendo a penetração em pé, com o casal virado para a parede do chuveiro ou contra a pia”, conta.

Veja mais ideias para fazer sexo no chuveiro abaixo:

Aqui, a mulher ou o homem podem se apoiar na parede ou na pia

O sexo romântico também pode rolar no chuveiro. Para aumentar o clima, que tal uma meia-luz e uma música de fundo?

Sentando no colo da parceria de frente, é possível usar o salto para se apoiar melhor no chão

Ao sentar no colo do parceiro, se a pessoa for mais baixa, pode precisar de um salto para se apoiar melhor no chão

Outro ponto importante destacado por Tamara: embora muitos achem que não precisam de lubrificante quando rola sexo no banho, ele é fundamental para uma boa experiência.

Para apimentar ainda mais esse momento, o uso de acessórios é outra medida mais que liberada. As ventosas podem dar uma segurança a mais para o risco de queda. No mercado, existem espumas de banho com deliciosas texturas e aromas afrodisíacos que podem levar esse momento a outro nível.